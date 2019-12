Erik Sikora: Príroda je pre mňa ateliér

Pretlak tvorivosti súvisí aj s jeho štyrmi deťmi.

26. dec 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

Erik Sikora získal cenu Oskára Čepana, súčasťou ocenenia je pobyt v New Yorku i samostatná výstava.(Zdroj: TASR)

KOŠICE. Keď jeho meno zaznelo v predposledný novembrový večer počas slávnostného odovzdávania ceny Oskára Čepana, celá sála Východoslovenskej galérie sa tešila. A nechýbala ani známa športová fráza: Zlato je doma! Laureátom tejto prestížnej ceny sa totiž stal Košičan Erik Sikora.

Tento umelec je vo verejnom priestore už roky známy svojimi bizarnými videami i detskými piesňami na míle vzdialenými od vykalkulovaných pesničkových animátorov.

Radosť doma

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov, pričom účasť v tejto prestížnej súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom.

Erik Sikora bol na ňu nominovaný už v roku 2013.

Teší sa, že ju získal až na druhý pokus a stalo sa to na domácej pôde.

„Zrazu mám podporu všetkých sietí svojho života, nebola to len umelecká bublina, boli tu spolužiaci zo strednej, ľudia zo ZUŠ-ky, rodinní príslušníci.“

Sikora sa venuje výtvarnému umeniu, robí youtubové videá, počas roka koncertuje s projektom Džumelec, v lete hral aj na Pohode.

V piatkovom ocenení sa jeho tvorba prepojila a dostala pečiatku: Áno, je to umenie.

Piesňami dokumentuje detstvo

Čepanovi sa venoval neustále od jari, chcel vyskúšať trojitý spôsob tvorby a legitimizovať ho.

„Dávam veci na internet a robím pesničky, ktoré majú aj živé koncerty. Niekedy keď som s tým začal, myslel som, že piesne budú taký „bočák“. Ale postupom času som do tých pesničiek dával stále viac textov z tých konceptov. Teraz sa legitimizovalo to, že nie je to oddelené, ale prepojené - zábava cez hudbu a tu v galérii vysoké „umčo.“

Pre porotu bolo dôležité, že Erik vystavuje aj mimo inštitúcií a inklinuje k živému kontaktu, a to aj s detským publikom.

Začal s ním pracovať, lebo nemal čo pustiť doma svojim deťom.