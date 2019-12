U. S. Steel sa búri, vyššia daň ho pripraví o milióny. Hrozí aj drahšia voda

Košická radnica požiada premiéra o odpustenie pôžičky 15,2 milióna eur.

6. dec 2019 o 0:00 Klaudia Jurkovičová

KOŠICE. Výrazný nárast dane z nehnuteľností budú košickí poslanci schvaľovať na zastupiteľstve 12. decembra. Naposledy sa zvyšovala v roku 2013.

O dopade na majiteľov bytov a domov sme už informovali, toto opatrenie však bude mať vplyv aj na firmy v meste.

Napríklad pri stavbách na podnikanie má daň stúpnuť o vyše 50 percent, pri ornej pôde o 200 percent, pri priemyselných a energetických stavbách od 28,5 do 50 percent a pri stavbách na pôdohospodársku produkciu o 350 – 400 percent.

Obciam skomplikovali život sociálne balíčky vlády

K podobnému kroku ako Košice pristúpila väčšina ďalších miest a obcí. Príjmy z podielových daní sa samosprávam zvyšujú, tie však tvrdia, že ich výdavky stúpajú oveľa markantnejšie.

Situáciu mestám a obciam navyše skomplikujú výrazné výpadky príjmov z podielových daní, spôsobené najnovšími opatreniami, ktoré prijala vláda pred voľbami, ako je najmä zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane či daňového bonusu na dieťa v dôsledku zvýšenia životného minima a podobne.

Výdavky obcí a miest výrazne narástli tzv. sociálnymi balíčkami vlády a legislatívnymi zmenami vrátane nových kompetencií pre samosprávy bez dostatočného finančného krytia.

Sú to najmä chodníková novela, obedy zadarmo, rekreačné poukazy, zvyšovanie miezd zamestnancov, novely zákonov o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk a o sociálnych službách a podobne.

Pre mesto Košice to v roku 2020 podľa dôvodovej správy znamená zvýšenie bežných výdavkov o viac ako 10 miliónov eur. Výpadok príjmov z podielových daní mesto odhaduje na 6 miliónov.

Vyššia daň z nehnuteľností by mala do mestského rozpočtu priniesť zhruba 9,5 milióna eur.

„Už niekoľko mesiacov pracujeme na tom, aby účet za vládne balíčky pocítili bežní Košičania čo najmenej. Dnes môžem povedať, že som rád, pretože sa nám to podarilo. Zmeny sa dotknú prevažne podnikateľov, obyvateľov príliš zaťažovať nechceme,“ uviedol v tejto súvislosti košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Mnohé z opatrení štátu, ktoré komplikujú život samosprávam, však ovplyvňujú aj podnikateľské subjekty. Aj im sa zvyšujú náklady pre sociálne balíčky vlády, pre zvyšovanie minimálnej mzdy a na ňu naviazaných príplatkov, pre nočné príplatky, rekreačné a športové poukazy a podobne. Po predvolebných krokoch vlády im teraz zvýši náklady už aj samospráva.

V prípade U. S. Steelu ide o milióny

Podľa našich informácií najväčší zamestnávateľ v regióne, U. S. Steel Košice, s. r. o., zaplatí na dani z nehnuteľností, ak prejde návrh v zastupiteľstve, ročne o dva milióny eur viac ako doposiaľ.

Hovorca Ján Bača sa ku konkrétnym číslam vyjadrovať nechcel, stanovisko nám však poskytol.

„Zásadne nesúhlasíme s neprimerane vysokým zvyšovaním miestnych daní. Mestu sme poslali stanovisko, v ktorom namietame, prečo je tento krok v rozpore s princípmi právneho štátu a aj ústavou. Chceme tiež poukázať na to, prečo je tento návrh v rozpore aj s poslaním samosprávy. V meste, ktoré stále ešte len čaká na diaľničné napojenie, v čase, keď európsky hutnícky priemysel bojuje o prežitie a náklady na pracovnú silu raketovo stúpajú, vznikne návrh na uvalenie daní, ktoré sú pri niektorých stavbách v pripravenom návrhu VZN č. 132 pre mesto Košice od 1. 1. 2020 vyššie až o 47 percent oproti tomu, čo sa plánuje v Bratislave,“ uviedol.

Vynúti si to prijatie nejakých ďalších reštrikčných opatrení?

„Reštrikčné opatrenia my už celé mesiace prijímame a od mestských poslancov by sme očakávali, že budú viac vnímať regionálne problémy. V tejto súvislosti je nepochopiteľné, že chcú vyrubiť vyššie dane, než v Bratislave,“ reagoval J. Bača.

„Namiesto toho, aby sme sa snažili udržať v regióne podnikateľov, ktorí zabezpečujú príjmy práve tu v regióne, navýšime dane, a to takým spôsobom, že je ťažké sa ubrániť pocitu, že podnikatelia sú tu nežiaduci. Pre U. S. Steel Košice to znamená milióny eur navyše v ťažkých časoch, keď zvažujeme každý jeden cent v oblasti nákladov a pocítili to už, žiaľ, aj naši zamestnanci, pretože náklad na pracovnú silu je jeden z mála, ktorý je možné ovplyvniť. Všetko ostatné závisí od situácie na trhu a rozhodnutí tých, ktorí nám chystajú sociálne, daňové a iné darčekové balíčky a tie v konečnom dôsledku musí niekto zaplatiť,“ zdôraznil.

K súčasnej atmosfére v podnikateľskom prostredí, ktorá je aktuálne poznačená viacerými legislatívnymi zmenami, dodal: „Štátna správa sa správa tak, ako sa správajú politické strany pred voľbami, a rozdáva aj to, čo ešte ľudia a podniky ani nestihli zarobiť. Dopad rozhodnutí o rôznych balíčkoch, samozrejme, neminul ani samosprávu, ktorej to navýšilo náklady. To však nie je dôvodom na to, aby sa správala rovnako. Samospráva je totiž bližšie k ľuďom a aj podnikom a mala by lepšie rozumieť lokálnym podmienkam.“

Mesto: Dotlačili nás k tomu sociálne balíčky

O reakciu sme požiadali vedenie košickej radnice. Nebojí sa zhoršenia podnikateľského prostredia v meste?

„Po prijatí rôznych vládnych sociálnych balíčkov sa bojíme najmä kolapsu fungovania mesta, ktorý by nastal, ak by sme nepodnikli kroky na to, ako nahradiť obrovský výpadok v rozpočte na budúci rok. V tejto chvíli sa musíme pozerať najmä na občanov. Keďže je našou povinnosťou zabezpečiť fungovanie mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení a máme pomerne obmedzené možnosti na zvyšovanie vlastných príjmov, musíme, žiaľ, pristúpiť k tomuto nepopulárnemu opatreniu,“ reagovalo mesto.

Vedúca ekonomického oddelenia magistrátu Marta Kažimírová uviedla, že štát viacerými zmenami zákonov a presunom kompetencií bez finančného krytia pripravil mesto o 18 miliónov eur: „Len tri milióny eur by mal na budúci rok predstavovať pre mesto predpokladaný nárast podielových daní a ani ten nemusí byť istý.“

Radnica: Mrzí nás to

Aj firmy sú však zaťažené viacerými sociálnymi balíčkami štátu, teraz im stúpnu náklady aj v dôsledku opatrení prijatých na úrovni samosprávy.

„Mrzí nás, že k tomu dochádza, no tieto opatrenia sú len následkom toho, aké zákony sa schvaľujú na celoslovenskej úrovni. Primátor mesta Jaroslav Polaček už v lete upozorňoval na obrovské finančné problémy, ktoré môžu mestu Košice vzniknúť po prijatí rôznych vládnych balíčkov a zákonov. Podobne postupovali aj iní primátori veľkých miest, s ktorými protestoval proti vtedy len avizovanému prijatiu novely zákona o dani z príjmov. Žiaľ, zostalo to bez odozvy a návrh zákona bol prijatý,“ uviedlo mesto.

„Pre Košice len tento jeden zákon znamená zníženie príjmov o 6 miliónov eur v situácii, keď na ďalšie kompetencie, ktoré nám v posledných mesiacoch pribudli, musíme nájsť ďalších zhruba 12 miliónov eur,“ vysvetlila Marta Kažimírová.

Skokovitý nárast

Prečo sa vedenie mesta rozhodlo pre takéto skokovité zvyšovanie dane z nehnuteľností a nerozložilo to radšej na viac rokov?

„Dôvody sme už spomenuli. Okrem toho, ak by sme chceli uskutočniť všetky realizovateľné požiadavky občanov, mestských častí alebo mestských podnikov na investície do zlepšenia kvality života v meste, v rozpočte by sme mali schodok vo výške 65 miliónov eur. Z tohto dôvodu sme museli vyškrtať množstvo investícií. Mesto úsporami pri verejných obstarávaniach a chode mesta spolu s čiastočným využitím rezervného fondu našlo dokopy 8 miliónov eur. U chýbajúcich 10 miliónov eur však pri súčasnej legislatíve nemáme inú možnosť, ako zaplátať tento výpadok úpravou miestnych daní a poplatkov,“ uviedla Marta Kažimírová.

Zdôraznila, že sadzby daní z nehnuteľností sa nemenili už 7 rokov. Nárast priemernej mzdy za ten čas dosiahol takmer 40 percent a inflácia bola na úrovni 10 percent.

„Ak by bolo zvýšenie daní z nehnuteľností skokovité, bol by návrh na úpravu sadzieb výraznejší a dosiahol by možno až dvojnásobok toho, ako je terajší návrh VZN, ktoré sa bude budúci týždeň schvaľovať na mestskom zastupiteľstve. Ak by naši predchodcovia postupovali pri tejto otázke zodpovedne a výšku sadzieb priebežne valorizovali, mohlo byť navrhované zvýšenie pre právnické osoby menej citeľné,“ uviedla radnica.

Mesto napíše premiérovi

Čo sa týka načasovania zvyšovania dane, odhliadnuc od aktuálnych vládnych sociálnych balíčkov, evokuje to aj súvislosť s tým, že je rok po komunálnych voľbách, takže podľa politickej praxe radšej zvyšovať teraz, ako krátko pred ďalšími voľbami... Plánuje sa zvyšovanie tejto dane aj v ďalších rokoch?

„Môžeme len zopakovať, že ak by sme k tomu nepristúpili, mestu by hrozil kolaps. Nemohli by sme mať vyrovnaný rozpočet, čo by bolo v rozpore so zákonom. O možnom zvyšovaní v ďalších rokoch je nateraz predčasné hovoriť,“ reagovalo mesto.

Radnica tento týždeň zašle list premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) o odpustenie splácania pôžičky z roku 2014 určenej na infraštruktúru v meste vo výške 15,2 milióna eur.

„Myslíme si, že je nespravodlivé, ak vláda pred týždňom uvoľnila pre Bratislavu financie v celkovej výške okolo 15 miliónov eur a odpustila jej návratnú finančnú pomoc z rokov 2014 a 2015 v sume ďalších 10 miliónov eur a pre Košice ako druhé najväčšie mesto nie je navrhnuté ani len podobné riešenie. Ak by sme boli úspešní, nebol by zo súčasného pohľadu dôvod na zvyšovanie mestských daní a poplatkov v nasledujúcich rokoch,“ uzavrelo mesto.

K stanovisku U. S. Steelu sa radnica vyjadrí, až keď ho bude mať doručené.

Labaš: Negatívne vnímame poplatok za rozvoj O stanovisko sme požiadali aj spoločnosť Labaš, s. r. o., ktorá v Košiciach vlastní sieť predajní Fresh. „Čo sa týka samotnej dane z nehnuteľnosti, tak naše náklady sa zvýšia o čiastku niekoľko desiatok tisíc eur ročne. Spolu s opatreniami zo strany štátu, ktoré boli prijaté v posledných rokoch, sa naše náklady zdvihli o stovky tisíc eur mesačne. Nemáme inú možnosť, ako premietnuť tieto náklady do zvýšenia cien, aby mohla firma fungovať ďalej," uviedol riaditeľ PR divízie Miroslav Labaš ml. „Každý subjekt, aj mesto, musí pozerať na svoje zdroje príjmov a na to, aké má výdavky. Chápem, že mestské výdavky stúpli, a preto musia zabezpečiť vyššie príjmy. Ale zároveň by sa mali poobzerať aj po úsporných opatreniach, aby mali rozpočet vyrovnaný," zdôraznil M. Labaš ml. „Negatívne však vnímame tzv. poplatok na rozvoj, ktorý by mal význam vtedy, ak by boli vybraté prostriedky použité samosprávou v súvislosti s daným projektom tak, ako to bolo prezentované aj v dôvodovej správe. Nepáči sa nám to, že prostriedky získané z poplatku za rozvoj môže mesto použiť ľubovoľne v rámci svojho zváženia - napríklad môže podporiť konkurečný projekt, ktorého okolie skrášlia z prostriedkov, ktoré zaplatil iný investor. Poplatok za rozvoj nie je podľa nás systémovým riešením, pretože pribrzďuje nové investície a nie je transparentne a konkrétne určené, kde presne budú prijaté prostriedky použité." Ako dodal M. Labaš ml., ich spoločnosť pracuje s relatívne nízkou maržou a zamestnáva vysoký počet zamestnancov, preto je pre nich každé takéto opatrenie citeľným zaťažením. „Všetky tieto opatrenia budú mať negatívny dopad na zvyšovanie cien a infláciu. Pokiaľ zavádzanie týchto opatrení nepramení vo zvýšenej produktivite práce (hospodárstva), tak sa to premietne do zvyšovania cien, ktoré v konečnom dôsledku zaplatia spotrebitelia. Ak bude inflácia vyššia ako európsky priemer, nikto nič nezíska (ani občan, ani firmy a v konečnom dôsledku ani štát), iba sa zníži konkurencieschopnosť firiem podnikajúcich na Slovensku a produktov," uzavrel.

Vodárne avizujú možný nárast cien vody Ak by zastupiteľstvo mesta Košice pristúpilo k zvýšeniu dane z nehnuteľností, pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť (VVS), a. s., by to znamenalo nárast o 43,5 percenta oproti roku 2019, uviedla pre Korzár Monika Krišková z agentúry Penelopa, ktorá vodárne zastupuje. V dani sú zahrnuté nehnuteľnosti patriace závodu Košice aj generálnemu riaditeľstvu v meste Košice. „VVS, a. s., sa už viackrát vyjadrila, že nové legislatívne opatrenia predstavujú pre spoločnosť ročný nárast približne o 1,5 milióna eur – ide predovšetkým o zvýšenie ceny práce, zvyšovanie minimálnej mzdy, príplatky, ale takisto aj zavedenie rekreačných poukazov. Spolu so zvýšenými daňami, ktoré pripravuje mesto Košice, sú to rastúce náklady. Preto môžeme v krátkom čase očakávať skôr nárast ceny vody, nie naopak," uviedla M. Krišková. „Z pohľadu VVS, a. s., je pritom zarážajúce, že primátor mesta Košice opakovane deklaroval, že zníži cenu vody, pokiaľ mu akcionári predajú svoje menšinové akcie, prípadne pokiaľ ho zvolia do riadiacich orgánov spoločnosti. Pri rastúcich nákladoch, ktoré spoločnosť má a ktoré prinesie aj samotné mesto, sa dá očakávať skôr opačná tendencia, ako ju deklarovali aj iné vodárenské spoločnosti," uzavrela. O vyjadrenia sme požiadali aj niektoré ďalšie košické firmy, zatiaľ sme ich nedostali.

