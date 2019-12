Petícia zabrala. Investor posunie obchodný dom

Starosta a nespokojní obyvatelia boli vyjednávať v Bratislave.

10. dec 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Na Popradskej ulici má vzniknúť nové obchodné centrum.

Súčasťou výstavby je aj výrub 43 stromov.

Obyvatelia Lunika VIII s výstavbou pred niekoľkými mesiacmi nesúhlasili.

Dôvodili mnohými obchodmi v tejto lokalite, nadmernou hlučnosťou a prekážalo im, že by mali prísť o višňový sad. Ten oddeľuje výstavbu od obchodných domov.

Územné konanie bolo ešte v lete prerušené kvôli údajnému výskytu škrečka poľného, ktorý je chránený.

Posunú parkovisko

Augustové stretnutie developera, obyvateľov a predstaviteľov samosprávy bolo emotívne a búrlivé.

„Tak ako každému zo sídliska, aj mne prekáža výrub zdravých stromov a zničenie trávnatého porastu. Bude to katastrofa pre obyvateľov, ktorí bývajú bezprostredne pri hlavnom ťahu, a neviem si to ani predstaviť. Značne by sa zhoršila kvalita života,“ uviedla hovorkyňa petičnej iniciatívy Jana Iľková.

Petičný výbor vyzval spoločnosť Intercora, ktorá tu chce stavať, aby sa stavba posunula na parkovisko, ktoré patrí Kauflandu.

Rokovania v bratislavskej centrále spoločnosti sa uskutočnili v novembri.

„Na spoločnom stretnutí vysvetlili zúčastnení, v záujme lepšieho pochopenia, svoje predstavy a požiadavky, ako aj nároky a potreby prevádzky nákupných centier a dohodli sa, že sa pokúsia nájsť prijateľné riešenia pre všetky zúčastnené strany,“ informovala hovorkyňa Kauflandu Lucia Langová.

Spoločnosť najnovšie mestskej časti Západ oznámila, že s kompromisom súhlasí.

Nové konanie

„Rokovania boli úspešné. Podarilo sa nám na tom štvorstrannom rokovaní predbežne dohodnúť, že Kaufland trošku ustúpi zo svojich požiadaviek na parkovacie miesta. Tak sa ten developer posunie smerom trošku bližšie ku Kauflandu. Mal by tam zostať zelený pás, dve alebo tri stromoradia, ktoré by oddeľovali tie obchody od bytových domov,“ hovorí starosta Marcel Vrchota (SaS).

Pribudnúť má aj protihluková stena.

Najbližší bytový dom by mal byť vzdialený od nového obchodu približne 50 metrov.

Koľko stromov z višňového sadu ostane, ešte nie je jasné. „Vyzerá to tak, že časť z nich sa zachová, zatiaľ je len štúdia. Ale bude väčšia náhradná výsadba. Intenzívne komunikujem so zástupcami petičného výboru, oni sú spokojní. Pôvodne bola taká ponuka, že investor chcel dokončiť územné konanie v pôvodnom zámere, ale bola nejaká komunikácia so mnou i petičiarmi a nakoniec uznali, že bude najlepšie, keď vypracujú nový návrh a projekt a ten predložia do územného konania. Bude tam väčšia záruka, že keď to budú realizovať a stavať, že to tak naozaj bude,“ dodáva Vrchota.

Nový obchodný dom by mal byť posunutý smerom ku Kauflandu. (zdroj: Vizualizácia:EMMI)