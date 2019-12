Košičan zo Španielska: Na Slovensku sa mi páči, je tu ticho a pokoj

Daniel Fernández Cantalapiedra o živote v dvoch štátoch.

26. dec 2019 o 0:00 Daniela Marcinová

Pre väčšinu ľudí znamenajú Vianoce najmä čas strávený doma s rodinou. Mnohí preto cestujú cez celé krajiny, aby prišli za najbližšími. Niektorí však našli nový domov v inej krajine. Jedným z nich je aj DANIEL FERNÁNDEZ CANTALAPIEDRA (36), ktorý pochádza zo Španielska, ale usadil sa v Košiciach, kde žije s manželkou a učí v jazykovej škole. V rozhovore prezradil, čo sa mu na Slovensku páči, kto nosí španielskym deťom darčeky i to, ako prežíva medzinárodné Vianoce u svokrovcov.

Na Slovensku žijete už päť rokov. Nie je však úplne typické, že si Španiel vyberie za svoj nový domov práve našu krajinu. Aká bola teda vaša cesta sem? A prečo práve Slovensko?

- Prvým dôvodom je, že manželka je Slovenka, Košičanka. Stretli sme sa v Španielsku v Madride, odkiaľ pochádzam. Ona tam bývala tri roky. Minule som pozeral na internete takú grafiku, aký bol vtedy pracovný trh. Porovnávali Slovensko, Španielsko aj Nemecko a presne som tam videl, že v roku 2014 sme mali okolo 23-percentnú nezamestnanosť. To bol hlavný dôvod, prečo sme prišli sem. Tam sa nám pracovalo veľmi zle, v tom čase nám končili nejaké zmluvy, tak sme si povedali, že pôjdeme k manželke domov.

Neuvažovali ste, že neskôr sa vrátite do Španielska? Nechýba vám domov, ľudia, krajina?

- No, to je otázka. Už som tu a už som urobil to, čo je podľa mňa najťažšie, teda spoznal som nejakých ľudí, pracujem tu a naučil som sa hovoriť po slovensky. Mám sa tu dobre a na Slovensku sa mi páči. Páčia sa mi tu nejaké veci, ktoré Španielsko nemá. Vždy hovorím, že nie som najlepší ambasádor zo Španielska, lebo sú veci, ktoré mi tam idú na nervy a tu je to, chvalabohu, trošku inak. Napríklad mám rád, keď je počasie trochu chladnejšie a v Španielsku máme dni, kedy je aj 40 stupňov. Alebo napríklad tam som, môžeme povedať, zodpovedný a pracovitý muž, ale keď som tu a porovnávam sa, som trocha menej pracovitý ako tunajší ľudia. A páči sa mi, že ľudia na Slovensku vedia čo znamenajú tradície, čo znamená byť slušný a morálny. To je aspoň moja skúsenosť, možno by to niekto iný povedal inak. Ale ja to tu mám rád.

Ako hovoríte, už ste sa tu trocha udomácnili. Začiatky však bývajú takmer vždy ťažké. Ako si teda spomínate na vaše prvé dni, týždne na Slovensku?

- V prvý deň som prišiel vlakom z Bratislavy do Košíc. Pamätám si, že veľa snežilo a cestou bolo vidno veľmi peknú prírodu a lesy. Tu sú živé farby, počasie, všetko. Nepamätám si ale na nič také konkrétne, čo som si vtedy uvedomil, to šlo tak pomalšie, postupne.

Spomínali ste, že sa vám na Slovensku páči. Paradoxne mnohí Slováci majú často pocit, že kdekoľvek inde je lepšie ako u nás a mnohí utekajú do zahraničia. Vy máte možnosť to porovnať z tej druhej strany. Ako vidíte život na Slovensku vy?