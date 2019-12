Košická župa založí s firmou Interport Partners Group akciovku

Glip Košice, a. s., má podporiť stavbu prekladiska na Bočiari.

12. dec 2019 o 14:10 TASR

KOŠICE. Podporiť vybudovanie Globálneho logistického industriálneho parku (GLIP) v Košiciach s napojením na širokorozchodnú železničnú trať na východ má akciová spoločnosť Glip Košice, a. s.

Založia ju spoločne Košický samosprávny kraj (KSK) a obchodná spoločnosť Interport Partners Group, a. s.

Na pondelkovom zasadnutí to schválilo Zastupiteľstvo KSK.

Veľká príležitosť

Kraj bude mať v novej spoločnosti 60-percentný podiel, výška jej základného imania bude 40 000 eur.

Súvisiaci článok Trnka po návšteve Hong Kongu: Môže vzniknúť 10-tisíc pracovných miest Čítajte

Globálny logistický industriálny park v lokalite Košice - Bočiar by podľa plánov mohol slúžiť ako prekladisko tovaru pre tzv. Novú hodvábnu cestu z Číny.

Využil by pritom širkorozchodnú trať, ktorá sa končí pri východoslovenskej metropole.

"My sme prišli s návrhom, aby sa veci rozhýbali, a ja verím, že už v blízkej budúcnosti budeme vidieť konkrétne kroky na začatie budovania tohto nielen prekladiska, ale aj samotného environmentu okolo neho, to znamená rôznych obchodných nadnárodných spoločností z krajín EÚ aj Ázie, najmä Číny. Viacerí odborníci sú presvedčení, že to bude obrovská príležitosť nielen pre Košický kraj, ale celé východné Slovensko aj Slovensko ako také," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) pre novinárov.

Zároveň sa vyslovil proti predĺženiu širokorozchodnej trate do Viedne, čím by podľa neho Slovensko o túto výhodu a príležitosť prišlo.

Niekoľko tisíc pracovných piest

V súvislosti s využitím prekladiska pri Košiciach, ktoré by bolo vstupnou aj výstupnou bránou obchodu medzi Čínou a Európou, Trnka už v minulosti hovoril o potenciáli na vznik 5 000 až 10 000 nových pracovných miest.

Projekt si však podľa neho bude vyžadovať podporu a jednotný postoj na všetkých úrovniach riadenia štátu.

Pracujú na osvedčení

Nová akciová spoločnosť po založení začne konanie s cieľom splniť všetky zákonné podmienky nevyhnutné pre získanie osvedčenia o významnej investícii pre stavbu logistického industriálneho parku.

Súvisiaci článok Poslanci košickej župy schválili budúcoročný rozpočet Čítajte

"Získaním osvedčenia o významnej investícii budú vytvorené nevyhnutné základné predpoklady pre začatie ďalšieho procesu rokovaní s perspektívnymi strategickými investormi o podmienkach ich vstupu do akciovej spoločnosti Glip Košice. Z dohôd, ktoré vzniknú z týchto rokovaní, sa bude odvíjať ďalší postup pri realizácii výstavby Globálneho logistického industriálneho parku, ustálenie okruhu investičných činností a záväzkov, do ktorých bude vstupovať spoločnosť Glip Košice a. s.," informoval Úrad KSK krajských poslancov.

Partnerská spoločnosť Interport Partners Group prevádzkuje Terminál Interport Košice, ktorý je styčným bodom medzi železničnou koľajou so širokým a štandardným rozchodom.

Nachádza sa v priamom susedstve s územím, na ktorom je plánovaná výstavba Globálneho logistického industriálneho parku.