Rovinský odišiel z klubu, lebo nechce znášať vzájomné osočovanie

Najstaršieho poslanca najviac mrzí, že spory zašli až do ostrých osobných útokov.

KOŠICE. Dlhoročný aktivista a vekovo najstarší mestský poslanec v Košiciach Ladislav Rovinský (nezávislý) nezvykne konať unáhlene.

Kedy sa rozhodol, že sa rozíde s klubom Košických aktivistov a nezávislých (KAN), však nechcel prezradiť.

Rovinský: Aj Kolumba chceli vyhodiť uprostred oceánu

„Viete, som už príliš starý na to, aby som dlhodobejšie znášal nervozitu a vzájomné osočovanie. Mrzí ma to, ale už toho bolo na mňa veľa,“ začal s vysvetľovaním, prečo opustil klub, v ktorom má niekoľko aktivistických parťákov.

Zopakoval, čo povedal aj poslancom pri prerokovávaní návrhu na zníženie platu primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý).

„Keď sa ma pýtajú ľudia, čo to za nervozita vládne na mestskom zastupiteľstve, dávam im podobenstvo s Krištofom Kolumbom, ktorý sa plavil neznámo kam. A keď boli uprostred oceánu, tak ho chceli vyhodiť z lode, lebo už čakali, že budú na druhom brehu.“

A presne o toto ide podľa neho i v košickej samospráve.

„Všetci sme nervózni, všetci by sme chceli byť oveľa ďalej, lebo sme predpokladali, že to pôjde ľahšie. Objektívne je však situácia oveľa komplikovanejšia. Veci nejdú tak rýchlo, ako by sme chceli. Vtedy je načase niekoho popraviť a ja do takých vecí nepôjdem,“ zdôraznil Rovinský.

Nepriamo narážal na stupňujúcu sa vzájomnú kritiku medzi niektorými členmi jeho už bývalého klubu a vedením mesta.

Aktivista sa zaujíma o niečo, politik musí o všetko

Prípadný prestup do druhého poslaneckého klubu Fungujúce Košice alebo do nejakého nového, ak by vznikol, nechcel komentovať.