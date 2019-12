Daň z nehnuteľností v Košiciach výrazne porastie

Za zvýšenie hlasovalo 23 poslancov.

KOŠICE. V Košiciach sa od 1. januára budúceho roka zvýši sadzba dane z nehnuteľností.

Schválili to v piatok košickí poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Na schválenie bola potrebná trojpätinová väčšina, za zvýšenie hlasovalo 23 z 37 z prítomných poslancov, zdržali sa štyria.

Košice tak pôjdu so zvyšovaním daní po vzore ostatných krajských miest.

Viacerí poslanci sa v diskusii vyjadrili, že je potrebné zvyšovať dane.

Predložené boli tri pozmeňovacie návrhy.

Schválený bol pozmeňovací návrh poslanca Jozefa Filipka (SMK), ktorý predložil návrh skupiny poslancov, podľa ktorého sa daň za byty oproti pôvodnému návrhu vyrovnala výške dane z domov, a to vo výške 0,9 až jedno euro za meter štvorcový v závislosti od lokality.

Poslanci prijali návrh skupiny poslancov, v ktorom sa oproti doterajším sadzbám zvýši napríklad daň za byt v priemere o 168 percent, daň zo stavby na bývanie o 206 percent a daň zo stavby na pôdohospodársku produkciu o 375 percent.

Sociálne balíčky

Mesto zvýšenie dane z nehnuteľností argumentovalo tým, že daň sa nezvyšovala sedem rokov a príjmy z nej získané sú od roku 2013 v rovnakej výške, a to okolo 20 miliónov eur ročne.

Výdavky mesta za rovnaké obdobie však vzrástli o 95 miliónov eur.

„Výrazný vplyv na zvýšenie výdavkov majú legislatívne zmeny a 'sociálne balíčky' prijaté vládou a Národnou radou SR vrátane nových kompetencií pre samosprávy bez dostatočného finančného krytia," uvádzalo sa v dôvodovej správe.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) predpokladá, že príjem z dane z nehnuteľností by mal byť oproti minulosti približne o 11 miliónov eur vyšší.

Pôvodný návrh na zvýšenie týchto daní hovoril o náraste o 9,5 milióna eur.

„Ak by sme dane neschválili, bude to pre mesto Košice kolaps," povedal pred hlasovaním s tým, že dane sa zvyšujú vo viacerých slovenských mestách.

"Mestu Košice chýba 20,5 milióna eur. My tento výpadok nahradzujeme sumou približne 11 miliónov eur," povedal s tým, že presný prepočet zatiaľ nie je známy.

"To, čo sme možno pre občanov urobili je, že sme zvýšili úľavu z 30 na 50 % pre seniorov, ŤZP a pre tých, ktorí sú v núdzi," dodal.

Ako Polaček pripomenul, zvyšovanie dane z nehnuteľností sa netýka len obyvateľov, ale aj podnikateľov.

Tri kategórie

Spolu 29 katastrálnych území Košíc je z hľadiska sadzieb daní rozdelených do troch kategórií - I. kategória predstavuje centrum mesta, II. kategória sídliskové časti mesta a III. kategória predovšetkým takzvané malé mestské časti (MČ) vidieckeho charakteru.

V rámci týchto kategórií sa uplatňovali vyššie sadzby dane v I. kategórii oproti III. kategórii.

Nízkopríjmové skupiny, seniori a občania ŤZP budú mať nové sadzby dane znížené o polovicu.

Napríklad seniori nad 70 rokov zaplatia za jednoizbový byt s rozlohou 30 štvorcových metrov (m2) v centre mesta namiesto doterajších 8,35 eura ročne 15,00 eur.

Za trojizbový byt s rozlohou 60 m2 v sídliskovej časti mesta zaplatí jeho vlastník namiesto 19,92 eura približne o 37 eur viac.

Za rodinný dom s rozlohou 90 m2 s dvomi nadzemnými podlažiami v takzvanej malej MČ vidieckeho charakteru zaplatia jeho majitelia namiesto 24,17 eura ročne sumu 81,32 eura, čo predstavuje nárast približne o 240 percent.

Sadzba za m2 na stavby na pôdohospodársku produkciu sa zo sumy 0,20 eura zvýši v priemere o 350 percent.

Prišli aj zástupcovia oceliarní

Na menej výrazné zvýšenie dane, ktoré by sa dotklo podnikateľov, apelovali zástupcovia košických oceliarní.

Ročne platia mestu daň vo výške okolo päť miliónov eur.

Schváleným uznesením im podľa magistrátu stúpnu náklady o ďalšie približne dva milióny eur.

„Chápeme aj situáciu mesta, ale pre nás, pri ťažkej situácii s oceľou, by bolo prijateľné navýšenie maximálne do desať percent," povedal vo svojom vystúpení za U. S. Steel Košice Vladimír Molčák.

Ako sa vyjadril poslanec Viliam Knap (nezávislý), rizikom je okrem iného napríklad následné prepúšťanie zo strany podnikateľov či to, že si dane napokon zaplatia dvakrát.

"Jednu, ktorú im vyrubíme my a druhou bude cena služieb, keďže predpokladám, že náklady prenesú na obyvateľa," povedal.

Napríklad nové sadzby daní budú pri bytoch aj domoch od 0,90 eura do 1,00 eura za m2 ročne, za nebytové priestory na podnikanie od troch do piatich eur.

Za garáže zaplatia majitelia od dvoch eur do 2,50 eura, pri priemyselných stavbách od 4,50 do šiestich eur, pri chatách a stavbách na individuálnu rekreáciu od dvoch do troch eur.

Sadzba dane za stavebný pozemok bude za m2 od 1,25 do 1,50 eura.