Poslanci odklepli odchod Gimu. Primátor ho chce v dopravnom podniku zdržať

Polaček avizoval, že uznesenie nepodpíše.

15. dec 2019 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) sa vzoprel vôli mestského zastupiteľstva.

Poslanci na piatkovom rokovaní odhlasovali, že v predstavenstve Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) má skončiť k tomuto dňu Jozef Gima.

Odporúčanie prehodnotiť jeho pôsobenie im predložila päťčlenná dozorná rada DPMK, ktorá ho schválila podľa informácií Korzára jednohlasne.

Polaček po ukončení rozpravy, ale ešte pred hlasovaním, poslancov upozornil, že takéto uznesenie v prípade jeho prijatia aj tak nepodpíše.

Zacitoval im tiež z listu od Gimu, ktorý sa sám rozhodol z tejto pozície odísť.

Primátor trval na tom, že sa tak stane až na konci februára, aby nebol narušený chod predstavenstva. Odôvodnil to tým, že by v tomto orgáne zostali iba dvaja členovia.

Avizoval, že predseda predstavenstva a šéf magistrátu Marcel Čop sa chystá na dovolenku.

Ak by Gima skončil hneď, zostal by podľa neho k dispozícii z predstavenstva len generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák, pričom rozhodnutia podpisujú dvaja členovia.

Horváth: Na čo je potom hlasovanie poslancov?

„Nenachádzam slov. Videl som, že 82 percent poslancov súhlasilo s tým, aby bol pán Gima odvolaný z predstavenstva DPMK. On takisto sám poslal list, že chce z podniku odísť a aj dozorná rada dala stanovisko, že má výhrady voči jeho práci. Ale pán primátor sa napriek tomu sám rozhodol, že Gima musí ostať do konca februára. Čo vám mám na to povedať? Na čo je potom hlasovanie mestského zastupiteľstva?“ pýtal sa odborový predák a člen dozornej rady DPMK Ivan Horváth.

Polaček konštatoval, že mu nikto nepredložil žiadne relevantné dôvody, prečo by mal Gima skončiť.

Aj viacerí poslanci namietali, že nedostali konkrétnu odpoveď na svoje otázky, prečo a aké výhrady má dozorná rada voči Gimovi.

„Sú to interné veci zo zápisníc dozornej rady a ja som viazaný mlčanlivosťou k týmto dokumentom, takže nemôžem nič medializovať,“ poznamenal Horváth.

Ako odborový predák však potvrdil, že zo strany zamestnancov zaznamenal vážne výhrady k pôsobeniu Gimu v DPMK.

„Áno, poukazovali na neustále vyvíjaný mobingový tlak a nesúhlas s jeho návrhmi odmeňovania, ktoré neprešli, ale aj na jeho arogantné správanie. Vnímali to veľmi negatívne,“ uviedol Horváth.