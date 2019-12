Vianoce v starých Košiciach: V centre stál strom republiky, na dary pre chudobných

Čo písali noviny.

25. dec 2019 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Vianoce pred dverami

Áno, Vianoce sú už tu pred dverami a to aj podľa toho, že kdekoľvek sa len obzrieš, všade omamujú ťa bohaté obchodné výklady, živo osvetlené a plné najrozličnejších predmetov, ktoré celý rok nepotrebuješ. Beháš po uliciach, vyhýbaš sa prúdom i skupinám ľudí, tísniacich sa pred obchodmi. Pozeráš na všetky tie veci, ktoré akosi milo a láskavo si prezerajú tvoje vrecko, volajúc: „Kúp nás!“

Je pritom skutočne veselo. Veselo vo výkladoch, veselo v duši. A zima, ktorá veselo zoslala na nás sneh a mrazy, ešte k veselosti napomáha. Len jedno stojí vážne – žiariaci vianočný stromček republiky. Volá na nás, že nesmieme pri zaobstarávaní dárkov pre svojich milých zabúdať ani na opustených a chudobných. A iste táto vážna výzva stretne sa s úspechom. Je nám veselo: nech je veselo aj chudobným a opusteným...

(Slovenský východ, 23. 12. 1925)

Biele Vianoce

Zdalo sa, že tohto roku opäť budeme Štedrý deň sláviť na blate. Ale cez noc sa počasie zmenilo. A ráno, keď ľudia začali otvárať obloky, s úžasom a radosťou videli, ako je celý kraj zasypaný sňahom. A už aj nálada je akási slávnostnejšia, radostná – vianočná. Neustále padajúce vločky sňahu rozprávajú o všeobecnom naladení sŕdc k láske a šťastiu. Len jedno kazí sviatočnú náladu, že sňah sa rozpúšťa. Budú teda tohtoročné Vianoce biele alebo čierne?

(Slovenský východ, 25. 12. 1921)

Kdeže si, vianočný stromček

Chodím mestom krížom-krážom. Legionárske námestie (dnes Námestie osloboditeľov, pozn. red.), kde každý rok vídam veľké skupiny stromčekov všetkých veľkostí a druhov. Bývajú tuná ušľachtilé, štíhle smreky i jedle, rastlé rovno k nebi a majúce vzhľad bujných šuhajov, i malé, prikrčené stromčeky, rozložitých, riedkych konárov, stromčeky chudobných detí, beznáročné, pravé symboly chudobného zrodenia Spasiteľa. Ale toho roku? Nič nezrieť tuná, čo družilo sa k detským snom a hrám, aby som zvolal tak s básnikom. Pusté je námestie a už v sobotu túlavé zraky detí i žien darmo hľadali stromček. Neprišli tohto roku žiadne. Snáď laňský trh vyplatil sa špatne priekupníkom, snáď ťažko získavali tohto roku stromčeky od bývalých dodávateľov. Niet stromčeka, niet poézie Vianoc, niet snehu, nieto ani rýb a tie, čo sú? Zhroz sa, milá gazdinka! Kčs 22 za kilo a ryby drobné. A tak mnohá domácnosť bude bez stromčeku a bude tiež snáď bez rýb.

(Slovenský východ, 24. 12. 1924)

Posilnia vlakové spoje

Vlakové spoje počas Vianoc budú na linke Košice – Praha posilnené. Osobná vlaková doprava na tomto úseku bude počas vianočných sviatkov a na nový rok prebiehať v dvoch termínoch. Rýchlik č. 1 (odchod z Košíc o 17. hodine a 35. minúte, príchod do Prahy vždy na druhý deň o 8. hodine) bude premávať 23., 26. decembra a 2. januára 1927. Rýchlik č. 2 na linke Praha – Košice (odchod z Prahy o 21. hodine a príchod do Košíc vždy na druhý deň o 10. hodine a 53. minúte) bude premávať 23., 26. decembra a 2. januára 1927.

(Kassai Napló, 24. 12. 1926)

Vianočný program v Európe

V jedálni Európa prvý a druhý deň vianočný, ako aj v sobotu 29. a v nedeľu 30. decembra účinkuje za vedenia kapelníka Antala Komáromyho a prvej huslistky pani Malviny Dziarurovej prvotriedny moderný Jazz-bandový orchester s najnovšími šlágrami Slow-Toxa atď. Tanečnou hudbou budú zabávať tancuchtivé a po zábave túžiace obecenstvo. Ako doplnok účinkuje 70 ročný umelec – cigánsky primáš František Horváth, prekvapenie vzbudzujúcimi koncertnými číslami, ako aj maďarskými klasickými a národnými piesňami. Prvotriedna kuchyňa. Pôvodné nápoje. Lacné solídne ceny. V noci polievkové špeciality.

(Slovenský východ, 25. 12. 1928)

Jeden sa utopil, druhý zamrzol

Na Štedrý večer asi okolo polnoci skočil do Mlynského jarku v Košiciach 65 ročný bývalý mestský strážnik Jozef Paff a utopil sa. Príčina samovraždy nie je zatiaľ známa.

Na druhý deň vianočný bola nájdená na Moldavskej ceste pri Košiciach mŕtvola staršieho človeka, ktorý zamrzol. Bol v nej zistený 76 ročný mestský zamestnanec Ján Pelíšek, bytom na Slovenskej ulici č. 45. Zistilo sa, že Pelíšek dňa 23. decembra odišiel z domu, že vraj ide do mesta a viacej sa už nevrátil.

(Slovenský východ, 28. 12. 1928)

Žiara vianočného stromčeka

Na Hlavnej ulici, hneď pri sadoch pod divadlom visí z oblohy až k zemi pestré jagajúce sa hrozno. Z dolného i horného konca je to nádherný pohľad na tú kyticu svetiel a bariev. Stojí tam vianočný strom republiky. To si musí každý pripomenúť, kto sa tým smerom pozrie alebo kto ide okolo. Súčasne uvádza to každému na pamäť, že ten strom tam nestojí nadarmo, ani na okrasu, ale preto, aby ľudia pod ním složili dary pre chudobné dietky, pre chudobné maminky a chudobných otcov. Žiara tohto vianočného stromku republiky má vám občania rozpáliť oheň lásky a milosrdenstva v srdciach, aby ste dávali hojné dary pre chudobných.

(Slovenský východ, 23. 12. 1926)

Vianočný dar chudobným deťom v Salanci

Miestny odbor Matice slovenskej v Salanci (dnes Slanec, pozn. autora) usporiadal cez rok niekoľko divadelných predstavení a zábav na podporovanie a ošatenie chudobných detí slovenských. Zisk týchto podnikov bolo možné teraz pred Vianocami upotrebiť a využiť. Na tento cieľ zadovážila sa obuv a punčochy za 1500 Kčs, s ktorými predmetmi boli obdarené chudobné deti v obciach Salanc, Kalša, Salančík (dnes Slančík, pozn. autora), Nové Mesto (dnes Slanské Nové Mesto, pozn. autora) a Nový Salaš. Dar tento rozdelený bol patričným deťom v Salanci v matičnej miestnosti dňa 20. decembra v rámci poučnej prednášky a k uspokojeniu celého okolia.

(Slovenský východ, 23. 12. 1926)

Z NAŠICH VIANOČNÝCH RECEPTOV

Vianočné marcipánky

10 dkg masla dobre umiešaj, pridaj celé vajce a žĺtok, 27 dkg cukru, 3 ½ dkg nelúpaných, strúhaných mandlí, citrónovú kôru, tlčený hrebíčok a škoricu, 26 dkg presiatej múky a všetko spracuj v cesto. Na doske vyváľaj 3 mm silné a vykrájaj ľubovoľné tvary; na vrchu sa potrú vajcom, posypú strúhanými mandľami a pečú na voskom potrenom plechu.

Orieškové pečivo na vianočný stromček

Umelieme 28 dkg orieškov a potom utreme v mažiari s jedným bielkom, pridáme 25 dkg cukru, 9 dkg múky, asi 6-7 bielkov a dobre premiešame. Pomocou škarniclovej trubičky vytlačujeme na papier, na plech rôzne vzorky: venčeky, tyčinky a srdiečka, posypeme ich sekanými osušenými mandľami a pomaly pečieme.

(Slovenský východ, 23. 12. 1928)