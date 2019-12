Košice chcú obnoviť ďalšie električkové trate

Oprava sa má týkať Jazera, Barce, Južného mesta a Skladnej.

18. dec 2019 o 14:32 SITA

KOŠICE. Mesto Košice plánuje druhú etapu modernizácie električkových tratí, takzvaný MET2.

Súvisiaci článok Obnova košických tratí: Polaček stopol súťaž na projektovú dokumentáciu Čítajte

Náklady budú predstavovať približne 135 miliónov eur bez DPH.

Modernizácia sa plánuje v katastrálnych územiach Južné mesto, Barca, Jazero a Skladná.

Mesto Košice to uviedlo v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré predložilo na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.



„Mesto Košice má veľký záujem pokračovať v druhej etape modernizácie električkových tratí. V súčasnosti vyhodnocujeme súťaž na dodávateľa projektovej dokumentácie, jej výsledky by mali byť známe v nasledujúcich dňoch,“ uviedol hovorca mesta Vladimír Fabian.

Z jedného osem

Mesto vo februári zrušilo súťaž na dodávateľa projektovej dokumentácie z dôvodu, že na daný predmet zákazky neboli predložené viac ako dve ponuky.

Rozdiel oproti vo februári zrušenej súťaži bude v tom, že projektová dokumentácia nebude pripravená ako jeden celok, ale bude rozdelená na osem menších podcelkov.

To mestu umožní čerpať aj čiastkové finančné zdroje na čiastkové opravy jednotlivých úsekov.

Modernizáciou k atraktívnejšej doprave

Projekt počíta s kompletnou modernizáciou koľajového spodku a zvršku, trakčného vedenia, svetelnej signalizácie, káblových trás a ostatných častí električkových tratí.

Súvisiaci článok Stavbou roka sú aj električkové trate v Košiciach. Radnica ich ostro kritizuje Čítajte

Modernizácia má priniesť zníženie hluku, vibrácií a prašnosti, čím má znížiť dopad na životné prostredie a zároveň zatraktívniť verejnú hromadnú dopravu.

„Keďže ide o finančne veľmi náročný projekt v predpokladanej výške 135 miliónov eur bez DPH a mesto momentálne nemá finančné zdroje na to, aby zvládlo modernizáciu týchto úsekov z vlastných zdrojov, plánujeme sa v rámci nového programového obdobia eurofondov 2021 - 2027 v prípade vypísanej výzvy o ne uchádzať. Ak by sa to podarilo, realizáciu projektu MET 2 očakávame najskôr po roku 2023,“ uviedol Fabian.

Ako ďalej dodal, prioritou by boli električkové trate v najhoršom stave.

Momentálne sú takými celá trať na sídlisku Nad jazerom a Alejová ulica, ktoré boli postavené pred vyše 30 rokmi.

Už štvrtá v poradí

V Košiciach sa zrealizovali už tri etapy modernizácie.

Súvisiaci článok Košice chcú opraviť aj zvyšné električkové trate Čítajte

Počas prvej etapy Stavby integrovanej koľajovej dopravy (IKD) za takmer 40 miliónov eur sa v rokoch 2014 až 2015 zrekonštruovala centrálna časť košickej mestskej siete.

Na prvú etapu nadväzovala v roku 2015 druhá etapa pod názvom Modernizácia električkových uzlov (MEU), ktorá stála viac ako 21 miliónov eur.

Následne sa v rokoch 2016 až 2018 v etape s názvom Modernizácia električkových tratí (MET1) zrekonštruovali úseky v širšom centre Košíc za viac ako 90 miliónov eur.