Košičania vyčítajú primátorovi zvyšovanie daní i úradnícky kolos

Polaček: Do mojej pracovne nevstúpil žiadny podnikateľ.

19. dec 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Je pár minút pred začiatkom, v poloprázdnej sále vidieť niekoľko šéfov mestských podnikov, pár poslancov, jedného starostu.

Do Kunsthalle sa prišlo v utorok podvečer na ročný odpočet košického primátora pozrieť len niekoľko ľudí. Začiatok sa odkladá o akademickú štvrťhodinku. Možno ešte niekto príde.

Jaroslav Polaček (nezávislý) pred rokom prevzal vedenie mesta. Premiérovo si zvolil netradičný formát bilancovania prvého roka.

Chlieb a hry

Súvisiaci článok Parkovacia anarchia, asanačka a nespokojnosť. Košickí poslanci hodnotia primátora Čítajte

Na pódium si volá riaditeľa Medzinárodného maratónu mieru Branislava Koniara, manažéra pre zriadenie krízových centier z organizácie Úsmev ako dar Radoslava Drába a bývalého vodnopólového reprezentanta Karola Bača.

Na pozadí premieta video s prezentáciou 40 konkrétnych výsledkov svojej práce.

Polaček sa rozpačito pasuje do roly moderátora. S Koniarom sa rozprávajú o maratóne, padne aj latinské príslovie Chlieb a hry z Rímskej ríše, keď za tieto dve komodity cisári získavali priazeň ľudí, ktorú využili pre vlastné ciele.

Maratón bude mať podľa primátora odteraz vlastný riadok v rozpočte a v máji by sa mal uskutočniť aj polmaratón.

Žobrajúce deti

S Drábom preberajú sociálne témy. „Ako prvý primátor Košíc sa postavil za bezdomovcov, konečne sa staráme aj o najslabších.“

V Košiciach je aktuálne 1200 bezdomovcov. V centre mesta až po hlavnú stanicu je podľa Drába 140 žobrajúcich detí.

Primátor vyzdvihuje prácu arcidiecéznej charity i kňaza Petra Gombitu. „V jeho zariadení je 314 ľudí a má tam reálny lazaret, ľudia po amputáciách ani nevedia opustiť areál. Ak nepostavíme jeden moderný komplex, mesto čaká katastrofa.“

Súvisiaci článok Staré Mesto chce za plaváreň nehnuteľnosť na Hlavnej Čítajte

Polaček hovorí o pláne radnice prepojiť krytú plaváreň s kúpaliskom Červená hviezda, ktorý narážal na nesúhlas poslancov zo Starého Mesta.

Nie všetkých to zaujalo, jeden z návštevníkov zaspal uprostred sály.

Približne po 50 minútach rozhovorov môžu Košičania začať klásť otázky.

Hneď prvá je na slabé osvetlenie i viditeľnosť na cestách, chodníkoch i priechodoch. „Plánuje mesto lepšie osvetlenie?“ pýta sa mladý Košičan.

Primátor hovorí o námietkach na Úrad pre verejné obstarávanie, kam sa obrátil neúspešný uchádzač na koncesiu naplánovanú na niekoľko desaťročí dopredu.

„Osvetlenie je v katastrofálnom stave,“ priznáva.

Mesto chce nanovo spustiť projekt na dodávateľa osvetlenia. Súťaž avizuje až na budúcu jeseň.

Druhý najväčší zamestnávateľ

Polaček hovorí, že mesto je druhým najväčším zamestnávateľom v Košiciach. Len na samotnom magistráte pracuje približne 500 ľudí. „Pripravujeme portál so všetkými voľnými pozíciami,“ hovorí.

To sa však nepáči ďalšiemu prítomnému obyvateľovi, podľa ktorého by mesto malo najprv šetriť na svojej správe a až tak pristúpiť k zvyšovaniu cestovného i daní.

„Pochválili ste sa, že ste druhý najväčší zamestnávateľ, to je naším cieľom? Aby sme mali v 300-tisícovom meste 22 mestských častí, starostov, zastupiteľstiev? Platiť tento neskutočný kolos ľudí, ktorý je podľa mňa absolútne zbytočný... New York má pomaly menej mestských častí ako Košice. Pri plate 5 000 eur nie je manažérske vykrývať nedostatky zvyšovaním daní. Očakávali by sme, ako obyvatelia mesta, nejaké služby a protihodnoty.“