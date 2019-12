Parkovacia anarchia, asanačka a nespokojnosť. Košickí poslanci hodnotia primátora

Aj politickí spojenci mu vystavili nelichotivé vysvedčenie.

19. dec 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Požiadali sme mestských poslancov zo všetkých troch poslaneckých klubov, aby zhodnotili ročné pôsobenie primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) v úrade. Pýtali sme sa ich na názor, čo sa mu podarilo, čo nepodarilo, či niečím prekvapil a akou školskou známkou by ho hodnotili.

Ladislav Strojný (klub Košickí aktivisti a nezávislí): „Úvodný rok bol komplikovaný, plný nášľapných mín po bývalom vedení, ale aj ťažkých rozhodnutí a s niektorými rozhodne nemôžem byť spokojný. Určite mám výhrady k primátorovej práci, ale tie mu radšej poviem osobne, alebo ak to bude potrebné, na zastupiteľstve. Spomeniem možno len slabú komunikáciu s poslancami, ktorá sa dúfam v novom roku zlepší, lebo primátor bez poslancov a poslanci bez primátora veľa nedosiahnu. Verím, že ak sa obnoví spolupráca, prídu aj výsledky. Školskou známkou by som nerád hodnotil, najlepšie hodnotenie dajú Košičania v ďalších voľbách."

Zuzana Slivenská (klub Nezaradení): „Ako matka 11-ročnej školáčky viem, že iné známky ako jednotky motivačné nie sú, a keďže výsledok nášho primátora by som na jednotku určite nehodnotila, známkovanie radšej vynechám. Pán primátor mal možnosť, ktorú podľa mňa mal využiť a nevyužil – EYOF (mládežnícka olympiáda, pozn. red.). Mal príležitosť budovať s poslancami spoluprácu, no toto tiež zanedbáva. Vzťah so spoločnosťou EEI mal byť podľa jeho slov v kampani už dávno vyriešený v prospech nás, Košičanov, no namiesto toho máme v meste parkovaciu anarchiu. Máme tu nespokojných investorov, daňovníkov aj poslancov. A čo ma prekvapilo? Schopnosť nášho primátora znepriateliť si aj tých najbližších. Za nami je však len prvý rok a preto treba pracovať ďalej."