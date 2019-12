Košickí hádzanári majú čo oslavovať, v extralige nie sú len do počtu

Rok zbilancujú pri tradičných utopencoch.

19. dec 2019 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hádzanári Košice Crows odohrajú do konca roka dva duely proti súperom z dolnej časti tabuľky.

Vo štvrtok cestujú zverenci trénera Rada Antla do Topoľčian a v nedeľu od 18. hod. doma privítajú Bratislavu.

Priaznivci košického celku sa už môžu tešiť aj na záverečný duel prvej fázy základnej časti, ktorý odohrajú Crows po reprezentačnej prestávke 1. februára doma proti Tatranu Prešov.

Prezident klubu Filip Fabišík hodnotí rok 2019 ako mimoriadne úspešný.

Mužstvu sa podarilo prebojovať do najvyššej súťaže, v ktorej dokonca bojuje o vrchné priečky.

Na domácej palubovke navyše Košičania od začiatku sezóny ešte neprehrali.

Ciele plnia na sto percent

Po vypadnutí v Slovenskom pohári vo štvrťfinále s Považskou Bystricou by sa Košičania radi vrátili na víťaznú vlnu.

„Očakávam, že v Topoľčanoch to zvládneme a domov si odvezieme víťazstvo. Prehru s Považskou musíme hodiť za hlavy a sústrediť sa na ukončenie prvej fázy základnej časti. V nedeľu nás čaká posledný zápas v roku, ktorý odohráme doma s Bratislavou. Očakávam kvalitnú hádzanú a pevne verím, že rok ukončíme víťazne,“ povedal Filip Fabišík.

Po poslednom zápase si košickí hádzanári už tradične spoločne pochutnajú na utopencoch, ktoré každoročne pripravuje masér tímu Jozef Majný.

„Myslím si, že za uplynulý rok máme čo oslavovať. Keď sa pozrieme spätne, v januári sme hrali I. ligu s ambíciou, že chceme postúpiť do extraligy. Sme veľmi radi, že sa nám tento cieľ podarilo naplniť. Pred sezónou sme si stanovili, že v najvyššej súťaži chceme podávať čo najlepšie výkony a môžem skonštatovať, že sa nám to na sto percent podarilo. Je fantastické, že hneď v prvom roku v extralige sme v tabuľke na vrchných priečkach. Veľké poďakovanie si zaslúžia naši skvelí fanúšikovia, partneri, sponzori a verím, že spoločne budeme pokračovať v úžasnej ceste aj v novom roku,“ uviedol Fabišík.

Pripravili nový projekt

Košičania nebudú počas reprezentačnej prestávky zaháľať.

V pláne majú odohrať prípravné zápasy proti zahraničným súperom.

„Máme potvrdené, že 17. januára k nám príde český klub s bohatou históriou Zubří. Z maďarskej najvyššej súťaže k nám následne zavíta kvalitný tím, ktorého meno prezradíme neskôr. Vybrali sme si ťažkých súperov, aby sme sa čo najlepšie pripravili na 1. február, kedy doma privítame Tatran Prešov. Chceme si napraviť renomé zo zápasu v Prešove a verím, že nás bude hnať plná hala.“

Prezidenta košického klubu už tak často nie je vidno priamo na palubovke v bráne Crows, keďže sa venoval novému projektu.

„Nonstop pracujeme na nových veciach a keďže celkové náklady klubu nie sú malé, je potrebné sa venovať partnerom a rôznym podujatiam. Chytaniu som sa ale nevenoval aj z dôvodu, že posledných šesť mesiacov sme pripravovali projekt, ktorý by mohol zmeniť niektoré systémové veci. Verím, že sa nám to podarilo a ľudia už čoskoro budú môcť vidieť o čo ide. Osobne sa už na to veľmi teším,“ povedal Fabišík.