Deti choré na rakovinu na Ukrajine nepochodili. Doliečovali sa v Košiciach

Ukrajinskí lekári hľadajú pomoc a rady.

22. dec 2019 o 0:00 Katarína Gécziová

KOŠICE. Na začiatku bol email od ukrajinskej lekárky - docentky Olgy Pushkarenko s prosbou o spoluprácu.

Adresovala ho Miroslave Hunčíkovej, zakladateľke neziskovej organizácie Svetielko pomoci.

Neziskovka poskytuje pomoc deťom s onkologickými a hematologickými ochoreniami, pomáha aj ich rodinám a podporuje rodiny, ktoré stratili dieťa v dôsledku rakoviny.

Z emailu, ktorý si Hunčíková pred dvomi rokmi otvorila, je dnes cezhraničný projekt.

Spolupracujú v ňom slovenské Svetielko pomoci, ako hlavný nositeľ projektového posolstva, a ukrajinská Rada ochrany práv pacientov a zdravotníckych pracovníkov. Pomoc dostane Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice a štyri zdravotnícke zariadenia v Zakarpatskej oblasti v mestách Užhorod a Mukačevo.

Informácie chýbajú

Liečba ukrajinských detí s onkologickým ochorením na Zakarpatsku sa zďaleka nepodobá štandardom na Slovensku.

Slovenskí lekári nemajú presné a detailné informácie, ako sa u nášho východného suseda liečia takíto pacienti a čo všetko je im zdravotný systém v ich krajine schopný poskytnúť.

Jedným z dôkazov, ako starostlivosť o vážne choré deti na Ukrajine zrejme nefunguje, je to, že sa v košickej detskej nemocnici liečili traja malí ukrajinskí pacienti.

U dvoch bola diagnostikovaná akútna leukémia, tretí mal nádor na mozgu.

Prvotnú intenzívnu liečbu absolvovali tieto deti v iných krajinách, ako v Izraeli či Veľkej Británii.

„K nám do Košíc chodili už len na ambulantnú liečbu, pretože im to na Ukrajine nebolo možné zabezpečiť. Neboli to pravidelné návštevy, tak ako to určujú štandardy. Rodiny s deťmi chodili vtedy, keď im to umožňovali ich možnosti,“ popisuje primárka Oddelenia detskej onkológie a hematológie DFN v Košiciach Natália Galóová.

Samoplatcovia z chudobnej krajiny

Ukrajinské rodiny boli samoplatcami, drahú liečbu v zahraničí i na Slovensku si museli hradiť v plnej výške.

K štandardnej zdravotnej starostlivosti, ako je aj u nás na Slovensku alebo v iných rozvinutých krajinách, sa tak spravidla môžu dostať len Ukrajinci, ktorí na to majú peniaze.

Oblasť Zakarpatskej Rusi s veľkými stotisícovými mestami, ako je Užhorod či Mukačevo, nemá v súčasnosti vlastné špecializované pracoviská na liečbu detských onkologických pacientov.

Za pomocou 800 kilometrov

Kto chce svoje dieťa liečiť, najbližšie takéto zdravotnícke zariadenie je až v Kyjeve.