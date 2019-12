Belluš si bitku s Brejčákom užil. Trafil som ho dobre, vraví

Haščákov syn zažil na košickom ľade premiérové oslavy.

19. dec 2019 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice hrajúci v retro dresoch VSŽ z osemdesiatych rokov si na domácom ľade poradili s úradujúcim majstrom z Banskej Bystrice 4:2.

Siedmu výhru v rade, po ktorej poskočili oceliari na druhé miesto, zariadili dvoma gólmi Haščák, Květoň a do prázdnej brány sa trafil Suja.

Emóciami nabitý duel ponúkol aj viacero tvrdých súbojov, z ktorých zaujala najmä bitka Belluša s Brejčákom v úvodnej tretine.

Košický útočník si po víťaznom údere užíval ovácie tribún.

V nedeľu čaká zverencov trénera Draisaitla východniarske derby v Poprade.

Spoluhráčov sa zastane, keď je treba

Pästné súboje nevidia košickí priaznivci v Steel Aréne veľmi často.

Každá bitka, ktorá skončí víťazstvom domáceho hráča je mimoriadne oslavovaná.

„Začalo to tým, že mi zhodil prilbu a tak sme sa postavili zoči-voči. Rozhodlo, že sa mi podarilo ho dobre trafiť a že som bol rýchlejší. Potešilo ma ako to dopadlo. V zápase bolo veľa špinavostí a ja som v tíme na to, aby som sa za chlapcov postavil, keď je to potrebné. Dôležité je, že sme zápas vyhrali a získali tri body,“ povedal Martin Belluš.

Jeho súper Ján Brejčák nebol úplne stotožnený s trestom, ktorý mu rozhodcovia po bitke udelili.

„Ja som tam zachraňoval moju stranu klziska, kde sa dvaja košickí hráči snažili streliť gól. Nejako to vyústilo až k bitke a bohužiaľ to skončilo tak ako skončilo. Osobne si ale myslím, že ja som podľa pravidiel nemal dostať desaťminútový trest, keďže som nezhodil rukavice,“ uviedol Brejčák.

Výhra v retro dresoch ho potešila

Dvoma gólmi zariadil cenný triumf najlepší kanonier ligy Marcel Haščák.

Záverečnú ďakovačku na ľade si užíval spolu so synom.

„Prvýkrát som ho zobral po zápase priamo na ľad. Bolo to výnimočne takto pred sviatkami. On hokej miluje a mne nič iné neostáva len ho brávať na ľad,“ pousmial sa Haščák a dodal:

„Z víťazstva máme obrovskú radosť. Navyše sme hrali v špeciálnych dresoch, takže to bolo o to krajšie.“

Košarišťana Hrnkove provokácie nerozladili

Na domácom víťazstve sa podieľal aj brankár Andrej Košarišťan, ktorý síce dostal smolný prvý gól, no celkovo čelil štyridsiatim strelám súpera.

„Bol to ťažký zápas, škoda, že sme premrhali dvojgólový náskok, ale taký je hokej. Oni sa naštartovali v päťminútovej presilovke. Prvý gól, ktorý som dostal mi vyletel spoza hráča. Strelu som zbadal asi v polovici cesty, takže bol to pre mňa ťažký puk. Pozriem si to ešte na videu a verím, že už sa mi to nestane,“ povedal Košarišťan.

Košickému gólmanovi sa počas zápasu snažil brnkať na nervy Tomáš Hrnka.

„Mali sme tam nejaké slovné prestrelky už pred tým, ale to patrí k hokeju. Nie je síce úplne normálne takto chodiť za brankárom. Myslím si, že by sa to nemalo robiť ale nijak ma to nerozhodilo.“