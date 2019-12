Steel Aréna nevydolovala od mesta peniaze na dlhy

Naťahovačky vyvrcholili, keď manažér vyhlásil, že primátor zavádza.

20. dec 2019 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Mestskí poslanci nerozhodli na minulotýždňovom zastupiteľstve o poskytnutí 200-tisícovej dotácie pre zadlženú Steel Arénu.

A to napriek tomu, že boli pod tlakom závažnej informácie od vedenia občianskeho združenia (OZ) Košická aréna (spravuje hokejový štadión) o hrozbe odpojenia od energií pre neuhradené faktúry za elektrinu i teplo, čo by znemožnilo aj činnosť hokejového klubu HC Košice.

Ako však vyplynulo z rokovania, správna rada OZ si napriek nesúhlasu primátora Košíc a svojho 2. viceprezidenta Jaroslava Polačeka (nezávislý) už zobrala na splatenie týchto dlhov úver.

Primátor upozornil poslancov, že ho okrem toho zaskočila i snaha časti správnej rady presadiť narýchlo ako jednu z možností riešenia zlej finančnej situácie predaj hotela Aréna, ktorý je integrálnou súčasťou športoviska.

Havrila: Nebolo naším cieľom robiť cirkus

„Steel Aréna je po 13 rokoch tam, kde ešte zatiaľ nebola. Dôvodom sú enormné náklady na prípravu hokejových majstrovstiev sveta, ktoré nás dostali do neutešených čísel. Spôsobilo to aj krátenie dotácie z 1 milióna eur na 500-tisíc od Slovenského hokejového zväzu a rekonštrukcia hotela Aréna, ktorá bola podmienkou, aby sa šampionát v Košiciach vôbec mohol odohrať,“ začal popisovať poslancom generálny manažér Steel Arény Igor Havrila, prečo ich prišiel požiadať o pomoc.

Pokračoval, že museli použiť vlastné prevádzkové zdroje na investovanie do technológie, revízií a servisov, čo išlo nad rámec, aby urobili poriadne šampionát a hrali u nás slovenskí hokejisti.

„Tak sme urobili určité ústupky. A teraz nám ten cash chýba,“ vysvetľoval poslancom Havrila.

Chátrajúci 70-ročný hotel museli rekonštruovať, lebo im bolo vyčítané, že je hanbou v strede mesta. Zobrali si na to úver, ktorý teraz musia takisto splácať.

„Nebolo naším cieľom robiť z toho cirkus, ale dopadlo to tak, ako to dopadlo. My sme neustále bombardovali zväz a tvrdili, že čiastka nie je dostatočná.“

Oslovili aj Úrad vlády, Košický samosprávny kraj a iné inštitúcie.

„Snažíme sa získať možnosti prenájmov, ktoré sú hlavným zdrojom našich príjmov. Pracujeme na tom, aby sme mali vyrovnaný rozpočet aj na rok 2020.“

Poslanec Erich Blanár (nezávislý) navrhol za klub Košickí aktivisti a nezávislí (KAN) prijať uznesenie, ktoré by odobrilo pre Steel Arénu 150-tisíc eur.

Poslanec František Ténai (nezávislý) a po ňom i ďalší žiadali od Havrilu odpoveď, kto okrem mesta s 33,33-percentným podielom stojí za zostávajúcimi dvoma tretinami v tomto občianskom združení.

„Ak prispeje mesto ako tretinový vlastník, prispejú aj ďalšie dve tretiny takou istou čiastkou?“ pýtal sa Ténai.

Havrila odpovedal, že okrem mesta je v združení U. S. Steel s 34 percentami a zvyšok tvoria ľudia z podnikateľskej sféry, čestní členovia, ktorí na začiatku podporili Steel Arénu i finančne tým, že si kúpili lóže a zainvestovali aj do reklamy.

Prezidentom OZ je známy košický podnikateľ Pavol Miškov.

Primátor: Podpísali zmluvu v takej výške. Nemuseli

Primátor Polaček zdôraznil, že občianske združenie podpísalo so SZĽH zmluvu iba na 500-tisíc eur.

„Nemuselo. Mohlo povedať, že je to málo. SZĽH poslal ďalšie peniaze na prenájom ľadovej plochy vyše 300-tisíc eur. Občianske združenie profitovalo aj zo samotnej akcie,“ uviedol.

Pripomenul, že bol v Bratislave na zväze rokovať, ale keďže OZ samo podpísalo zmluvu v takej výške, ako podpísalo, nevybavil tam teraz už nič.

Hovorca SZĽH Peter Jánošík médiám tvrdil, že od začiatku prípravy MS bola dohoda so Steel Arénou i Zimným štadiónom Ondreja Nepelu v Bratislave, že dostanú po 500-tisíc z vládnej dotácie.

Primátor oznámil poslancom, že mesto sa začalo zaoberať aktuálnymi problémami arény s platobnou neschopnosťou v polovici novembra 2019.

„Pozvánka na rokovanie správnej rady bola jedna strana A4 bez materiálov, podkladov a bez návrhov na uznesenie. Teda bez ničoho.“

Na stretnutí ich 1. viceprezidentka Košickej arény Oľga Černá informovala, že združenie sa nachádza v mimoriadne nepriaznivej finančnej situácii, kedy príjmy nepokrývajú záväzky a je v prvotnej platobnej neschopnosti.

K 30. novembru predstavovali podľa primátora nepokryté záväzky vo výške 86-tisíc eur a k 31. decembru sa zvýšia na 139-tisíc eur.

Dodávatelia energií požadujú uhradiť faktúry k 31. decembru 2020 v jednej splátke.

Polaček: Zobrali si úver napriek nášmu nesúhlasu

Polaček povedal, že požiadal o prerušenie rokovania správnej rady, aby vedenie OZ pripravilo do týždňa potrebné materiály i úverové zmluvy, aby sa odborné útvary mesta mohli pozrieť na to, v akom stave združenie je, a aby k tomu zaujali odborné stanovisko.

„Ak niekto predo mňa predloží informáciu, že potrebuje súrne peniaze a či by sme nemohli poslať 200-tisíc, tak ja si potrebujem byť istý, že je to oprávnená požiadavka. A potom by som rád urobil všetko pre to, aby aréna dostala požadované peniaze. My sme však k dnešnému dňu žiadne podklady nedostali.“

Dodal, že správna rada napriek tomu odhlasovala úver vo výške 200-tisíc eur.

„Doteraz mi nikto nepovedal, ako sa bude splácať. Čiže si teraz budeme požičiavať každý mesiac 200-tisíc a budeme hovoriť, že je zle, že je zle?“

Mesačná splátka úveru je podľa neho zhruba 3500 eur, preto do rozpočtu mesta na rok 2020 navrhli pre arénu sumu 60-tisíc namiesto 20-tisíc ako v minulosti, čo by malo pokryť tieto splátky.

Schwarcz: Zarobili mnohí - okrem arény

Poslanec a člen správnej rady OZ za mesto Košice Róbert Schwarcz (nezávislý) z klubu KAN poznamenal, že ho mrzí konfrontačný duch diskusie.

„Prvá informácia o problémoch bola začiatkom tohto roka. Riešilo sa to tým, že v rozpočte sme vo februári namiesto predošlých 20-tisíc dali 140-tisíc eur, čo je sedemkrát viac.“

Aj on poukázal na niekoľko negatívnych okolností, ktoré postupne zhoršovali situáciu Steel Arény.

„Jednou z týchto okolností bolo i to, že divízne závody si vzhľadom na situáciu v U. S. Steele prestali objednávať ľad, čo predstavovalo ďalší výpadok príjmov v objeme asi 150-tisíc eur.“

Podľa neho znie dobre, že za mesačný prenájom športoviska zaplatil SZĽH 390-tisíc eur, ale štandardný denný prenájom sa pohybuje vo výške 24-tisíc, takže keby bola cena komerčná, vyšlo by to na 720-tisíc.

„Mrzí ma, že SZĽH zarobil na majstrovstvách sveta slušne (7,5 milióna eur – pozn. red.) a nebol veľkorysejší k aréne, bez ktorej by šampionát nebol. Zarobili aj hotely, reštaurácie, predajcovia suvenírov a ďalší. Budem rád, ak nájdeme riešenie, ako by sme mohli Steel Aréne pomôcť,“ povedal Schwarcz.

Manažér primátorovi: To je tak zavádzajúce, až to bolí

Havrila reagoval na primátora, že je veľká odvaha hovoriť o zisku pre arénu po MS.

„Inak by som tu nebol. To je také zavádzajúce, že to až bolí.“

K nedodaným podkladom mestu uviedol, že sa OZ musí riadiť stanovami a nemôžu si preto dovoliť ich porušiť.

„Všetky podklady ste dostali rovnako ako ostatní členovia správnej rady. Áno, k odhlasovaniu úveru to bolo v deň zasadnutia správnej rady. Mali ste to však na stole a bola to vec diskusie. Zavádzate a dávate dokonca do médií, že nemáte žiadne podklady.“

Pokračoval, že v žiadnom prípade neprišiel na zastupiteľstvo bojovať s mestom kvôli vymysleným problémom.

„Čo sa týka splácania úveru, pán primátor, však budeme schvaľovať rozpočet OZ na budúci rok, Všetko sa tam dozviete. Snáď si nemyslíte, že my v rozpočte nepripravíme, ako máme fungovať v roku 2020? Dávať nás do roviny, že máme nejaké problémy s hospodárením, je dosť scestné. Pracujeme so štátnymi zdrojmi, dotáciami, s verejnými obstarávaniami, všetko je transparentné aj vzhľadom na to, že jedným z partnerov je U. S. Steel,“ vysvetľoval Havrila.

Polaček kontroval, že rovnako bez podkladov bol na správnu radu predložený návrh uznesenia na predaj hotela Aréna bez toho, aby o tom boli vopred informovaní.

Generálny manažér mu odvetil, že to bola len jedna z možností riešenia aktuálnej zlej situácie a bolo to vecou diskusie. Nemalo sa tam o tom rozhodnúť, keďže je to záležitosť valného zhromaždenia.

„Rozhorčilo to nielen mňa, ale aj zástupcu U. S. Steelu, ktorý vás napomenul, že to nie je diskusný krúžok,“ oponoval zas primátor.

Zopakoval, že bez podkladov sa nedá rozhodovať o takých závažných veciach, ako je úver alebo predaj hotela.

„Ak chce od nás niekto peniaze, musí nám predložiť dokumenty. Ak ich nechce dať, nech nepýta peniaze.“

Odložili to na druhý deň, keď to ani neriešili

Predseda poslaneckého klubu Fungujúce Košice a tretí člen správnej rady OZ za mesto Daniel Rusnák (KDH) potvrdil Polačekovu argumentáciu.

Aj on chcel vedieť, či vedenie združenia oslovilo s požiadavkou na dotáciu i ostatných dvoch členov.

„Nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby mesto vykrylo celý dlh. Nerozumiem, prečo to bolo zrazu takto nafúknuté,“ vyčítal Rusnák.

Kolegom navrhol, že by so schvaľovaním dotácie mali počkať, kým nedostanú od OZ požadované podklady.

Mestské zastupiteľstvo napokon minulý týždeň vo štvrtok o jej poskytnutí ani nehlasovalo. Zobralo len na vedomie situáciu v Košickej aréne.

Prebrať sa mala na druhý deň počas rozpravy o rozpočte, ale nestalo sa tak, lebo rokovanie o tomto bode bolo prerušené.

Havrila nechcel po štvrtkovom hlasovaní poslancov nijako komentovať, že od mesta dotáciu nevydoloval. Ani to, čo bude ďalej.

Primátor ešte vo štvrtok prisľúbil, že hneď, ako dostane mesto požadované podklady od občianskeho združenia, bude sa tým zaoberať a snažiť sa mu pomôcť.

Podľa našich informácií sa doteraz v tejto veci nič neudialo. V zákulisí neoficiálne odznelo, že aréna má vďaka úveru peniaze na zaplatenie aktuálnych dlhov, takže žiadny katastrofický scenár s jej odstavením momentálne nehrozí.

Zlá finančná situácia sa má ďalej riešiť pri schvaľovaní rozpočtu občianskeho združenia na budúci rok.

Generálny manažér Steel Arény Igor Havrila na mestskom zastupiteľstve. (zdroj: Korzár/Peter Jabrik)