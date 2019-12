Výtvarníčka zaplavila múzeum kvetmi a láskavým humorom

July Haluzova vystavuje súčasne v Paríži aj v Košiciach.

26. dec 2019 o 0:00 Tatiana Snitková

KOŠICE. Pochmúrnu náladu z nie najprívetivejšieho počasia týchto dní možno v Košiciach zahnať aj na reprezentatívnej výstave výtvarníčky, pochádzajúcej z Moravy a žijúcej v Bratislave.

Jar, leto, akryl, zima – tak nazvala svoju expozíciu – ponúka veľkorozmerné maľby i komorné diela a miniatúry. Hlavnú úlohu v nich zohrávajú kvety, farby a humor.

Kurátorkou výstavy v Múzeu Vojtecha Löfflera je Carmen Kováčová z Galérie u anjela v Kežmarku.

Podnetom k spolupráci s July Haluzovou bolo, že spoznala jej veľkorozmerný obraz v jednom z tatranských hotelov pred desiatimi rokmi. Dielo Sedem žltých tulipánov má 20 štvorcových metrov a je najdrahším obrazom žijúceho umelca na Slovensku. Predal sa za viac ako 33-tisíc eur.

„Tento obraz vyvolal najprv záujem a potom aj neskrývaný obdiv, pretože na tom mieste a v tom prostredí dokonale zapadol. Bola to veľmi originálna a nezvyčajná vec. Spoznala som nielen ten obraz, ale neskôr aj ďalšiu tvorbu výtvarníčky a práve diela s príbehmi sa mi veľmi páčili,“ vysvetľuje pani Carmen, ako sa pred pár rokmi začala ich spolupráca.

Paríž je predskokanom Košíc

Oslovila umelkyňu, urobili prvú výstavu v Kežmarku a odvtedy pripravili viacero projektov. Len nedávno otvorili výstavu July Haluzovej v Paríži.

„Beriem to už s úsmevom, že Paríž sa stáva predskokanom Košíc. Vlani sme tak prezentovali tvorbu Nikolaja Feďkoviča – najprv v Paríži, potom tu, v Múzeu Vojtecha Löfflera. A teraz sa to opäť podarilo,“ teší sa Carmen Kováčová.

„Musím priznať, že mať súčasne dve výstavy je náročné na čas aj na fyzičku. Som vďačná klientom, ktorí mi zapožičali na košickú výstavu moje staršie práce. A navyše, ide už o moju tretiu a štvrtú výstavu v tomto roku,“ hovorí July Haluzová, ako sa autorka podpisuje na svoje obrazy.

Kvety, kvety, kvety

Kam sa pozriete, samé kvety. Najmä na poschodí tvoria podstatnú časť vystavených diel.

Neverili by ste, ako rôzne a akými rôznymi farbami sa dajú stvárniť.

No prechádzka výstavou nielenže ohúri krásou kvetov, ale umožňuje aj utvoriť si predstavu o tom, ako sa menila a vyvíjala tvorba umelkyne.

Sú tu diela za posledných sedem – osem rokov, ale aj tie, na ktorých pracovala v ateliéri ešte minulý týždeň.

„Za tých desať rokov od výstavy, na ktorej som spoznala jej tvorbu, úžasným spôsobom zmenila rukopis, od hrubej pastóznej maľby, ubrala z farebnosti až sa dostala k tomu, že časť obrazu je doslova obnažené ľanové plátno. Tým obraz vyvoláva dojem, akoby išlo o akvarel, niekedy ľudia ani nespoznajú, že je to akryl, čo je jej obľúbená technika,“ charakterizuje vývoj tvorby July Haluzovej galeristka.

Sama umelkyňa upresňuje: „Výstava Jar, leto, akryl, zima vychádza presne z jej názvu a zahŕňa snáď všetky obdobia mojej tvorby – od pestrofarebných florálnych motívov cez zlaté obdobie, kombinujúce kvety a figuratívny svet až po jemnejšie obrazy, kde priznávam farebnosť ľanového plátna a samotná maľba viac pripomína skôr éterický akvarel než pastóznu divokú letnú lúku.“

Ani pri odpovedi na otázku, ktoré kvety má najradšej, nezaprie v sebe umelkyňu. „Asi všetky, ale najčastejšie sa mi vo váze objavujú tulipány alebo orientálne maky, lebo sú farebne pestré a zároveň svojím tvarom veľmi jednoduché a kompaktné. Kvety sú pre mňa symbolom krásy, ktorá nikdy neumiera a aj keď vyschnú, zachovávajú si svoju poetiku a pôvab.“

Priznáva, že sa v kvetoch veľmi nevyzná. A vraj keď maľovala lúku s liečivými bylinkami, poctivo študovala, čo na obraze môže byť a čo nie.

Všetko nestačí

Everythink is not enough. We touch other lives simply by existing. Všetko je len ilúzia. Strom oblečený v peknom lístí nerodí vždy sladké ovocie. Nepýš sa zajtrajším dňom, veď nevieš, čo prinesie...

Pri obrazoch si možno prečítať aj takéto zaujímavé názvy. Niektoré sú v anglickom jazyku. July Haluzová má totiž veľa výstav v zahraničí. Prezentovala sa napríklad vo Washingtone, New Yorku, Jeruzaleme, vo Viedni, v Budapešti, Prahe, v Paríži.

Za vtipnými a nápaditými názvami sa skrývajú aj vtipné a nápadité príbehy. Ich pôvod nevie zadefinovať ani sama autorka.

„Jednoducho jedného dňa príde na rozum myšlienka a je tam. Ale v každom prípade ma najviac ovplyvňuje prostredie, v ktorom žijem, a rada sa nechávam inšpirovať cestovaním, či už reálnym alebo niekedy aj prostredníctvom virtuálneho sveta. Podstata kreatívneho myslenia je asi v tom – mať oči otvorené a byť vnímavý, pretože nikdy neviete, čo alebo kto môže byť tou inšpiráciou, ktorá sa vám po čase objaví ako ´super mega nápad´ na obraz,“ odpovedá July na otázku o pôvode jej nápadov.

Výstavou sa nedá len tak preletieť, často sa naozaj treba zamyslieť a hľadať zmysel maliarkinho rozprávania.

Či už je to prasiatko pre šťastie a ružové zámky s pomenovaním Všetko nestačí alebo prasiatko pri fľaši s vytryskujúcimi kvetmi s názvom Bubble Trouble či chlapec so zbraňami, skrývajúci sa za názvom Dotýkame sa životov iných už len tým, že existujeme.

Väčšinou ale výtvarníčka rozpráva príbehy prostredníctvom drobných postavičiek, ktoré pôsobia až komiksovým dojmom. A práve také má kurátorka Carmen Kováčová najradšej. „Mám rada, keď ten príbeh povie niečo viac ako len vyvolá pozitívny pocit. Človek sa musí zamyslieť, o čo v ňom ide,“ vysvetľuje svoju voľbu.

„Obrazy July Haluzovej prinášajú humor a zveličenie, nemoralizuje v nich. Hrá sa s divákom, vyvoláva ilúzie,“ charakterizuje Carmen Kováčová tvorbu výtvarníčky.

Vtipné sú aj obrazy, kde maliarka spája zdanlivo nezlučiteľné veci – čínske draky s dievčinou v moravskom kroji alebo ázijský motív rýb kombinuje s moravskou keramikou.

A nevyhýba sa ani surrealistickým motívom. Obraz pomenovaný Instantná jar ponúka kyticu kvetov v plechovke, z ktorej sa stala váza. Rybičky bezmocne ležia na suchu a vedľa nich „zakotvila“ papierová loďka.

Je pozitívna ako jej obrazy

Za takýmito pozitívne pôsobiacimi dielami a vtipnými nápadmi nemôže byť zachmúrený a zle naladený človek.

Potvrdzuje to aj kurátorka: „Je veselá, veľmi dobre naladená, problémy si nepripúšťa k telu, hodí ich za hlavu. Najlepšie o tom svedčí to, že dva roky bojovala s ťažkou chorobou, ktorú prekonala a išla ďalej. Nevideli ste v jej tvorbe žiadne pochmúrne motívy alebo to, ako ťažko musela niesť v tom čase svoj osud. Naopak, vysporiadala sa s tým a môžem povedať, že je veľký bojovník. Vždy vie byť vtipná, trefná. Jej obrazy charakterizuje láskavý, jemný humor, nie je to ostrý sarkazmus. A ona je taký žiarivý, milý, originálny človek, presne ako sú jej obrazy.“

A čo maliarku nabíja tou pozitívnou energiou? „V poslednom roku som začala chodiť na jogu, k originál indickému lektorovi. Je to výborná kombinácia pretiahnutia si celého tela a zároveň nájdenia vnútorného pokoja. Ten mi síce občas vydrží len do momentu, keď nasadnem do auta a vydám sa v ústrety bratislavskej dopravnej situácii,“ smeje sa July.

„A čo sa týka optimizmu, tak ma naozaj baví baviť sa. Sme tu na obmedzený čas, tak načo si život komplikovať a robiť ho škaredším. Snažím sa žiť podľa hesla ´Pokiaľ sa ti niečo nepáči, tak to zmeň, ak to nemôžeš zmeniť, tak sa s tým zmier.´ Navyše negatívna energia ešte nikomu nepriniesla pozitívne výsledky,“ dodáva.

Jej výstavu v Múzeu Vojtecha Löfflera si návštevníci môžu pozrieť do 26. januára 2020.