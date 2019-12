Bezdomovectvo je problém na konci zoznamu, hovorí šéf charity

Na ulicu ľudí dostávajú rozvody aj alkoholizmus.

22. dec 2019 o 0:00 Judita Čermáková, Monika Almášiová

V Košiciach je 1200 ľudí bez domova a v centre mesta žobre 140 detí. ĽUBOMÍR BADIAR, šéf charity Samaritán hovorí, že dostať sa na ulicu je ľahké, no z nej sa to nepodarí každému. So svojím tímom bezdomovcom štyrikrát do týždňa podáva teplé jedlo, prevádzkuje práčovňu, sprchy, aj sklad s oblečením. Nedávno žiadal Košičanov o zimnú obuv, aby každý bezdomovec, o ktorého sa v charite starajú, mal teplé topánky. Upozorňuje na nutnosť adresnej pomoci a riešenie problému, ktorý je časovanou bombou.

Samaritán je charita, ktorá pôsobí v centre mesta na Zvonárskej ulici, no charity obvykle bývajú skôr v okrajových častiach mesta.

- Áno, charity sú obyčajne na periférii, no ľudia sa v centre mesta prirodzene vyskytujú. My máme aj v názve taký pracovný dodatok- staromestská charita, aby ľudia vedeli, že sme v centre. Vznikli sme ako kresťanská charita pri evanjelickom cirkevnom zbore, ktorý nám dáva priestor. Vo dvore za kostolom na Zvonárskej ulici máme k dispozícii niekoľko miestností. Máme tu sklady, jedáleň, malý azyl pre približne šiestich ľudí. Ten je využívaný najmä v zime. Náš oficiálny názov je Centrum pomoci bezdomovcom – Samaritán a prevádzkuje ho občianske združenie Útočište.

Častou podmienkou, aby mohol bezdomovec prespať v nocľahárni alebo sa prísť najesť je, aby bol triezvy. Selektujete takto ľudí aj vy?

- Sme nízkoprahovejší ako väčšina charít. U nás neplatí, že obslúžime len triezveho. Ak by sme spravili takýto filter, asi by sme väčšinu tej polievky nemali komu vydať. Takže sa to snažíme filtrovať tak, aby tí ľudia boli v nejakom normálnom stave. Agresívnych už poznáme, tých vylúčime alebo ich pošleme poprechádzať sa, aby vytriezveli.

Spomenuli ste polievku, varieva a rozdáva sa u vás štyrikrát do týždňa, okrem toho prevádzkujete pre ľudí bez domova aj práčovňu. Ako to funguje?