Rok v košickom športe: Víťazstvá aj prehry, rozlúčky s kariérou aj zrušená olympiáda

Fanúšikovia nemali veľa radosti.

29. dec 2019 o 0:00 Svjatoslav Dohovič

KOŠICE. Takto pred rokom sme v košickej športovej ročenke vyslovili nádej, že možno bude rok 2019 v košickom športe iný ako tie predchádzajúce a športoví fanúšikovia si konečne užijú viac radosti ako sklamaní. Nádeje sa veľmi nenaplnili, snáď s výnimkou hokejových majstrovstiev sveta. Hoci rok 2019 priniesol aj niekoľko pozitívnych momentov, opäť sme zažili niekoľko nepríjemných šokov, ďalší futbalový koniec aj veľké hokejové sklamanie.

Januárové futbalové preskupovanie síl

Na začiatku nového roka to najviac vrelo v košickom futbale. Opäť sa v ňom preskupovali sily. Druholigová Lokomotíva dostala novú nádej v podobe príchodu nového majiteľa v podobe ukrajinského podnikateľa Jurija Dovhanyča.

Ten hneď na začiatku januára, ešte kým bol v utajení, rozhodol, že už v klube nechce niektorých hráčov, prekvapujúco aj dlhoročného kapitána Pavla Zajaca.

Do prípravy naopak zapojil až desať Brazílčanov a nové vedenie Lokomotívy deklarovalo nielen záchranu v druhej lige, ale aj postupný návrat medzi elitu. Napokon sa ukázalo, že to napriek vyhláseniam bola len polročná „labutia“ pieseň, pred definitívnym pádom.

Na druhej strane suverénny líder tretej ligy FC Košice pred jarou výrazne posilňoval s tým, že už budoval káder pre druhú ligu.

Prvý mesiac roka naznačil aj to, že s košickým hokejom to stále nie je v poriadku. Fanúšikovia takmer tri týždne čakali na to, že ich hokejisti potešia víťazstvom na domácom ľade.

Radosť priniesli v januári aspoň basketbalistky Young Angels Košice, ktoré si vybojovali účasť vo Final Four Stredoeurópskej ligy (CEWBL) a do play-off basketbalovej extraligy postúpili prekvapujúco z druhého miesta tabuľky.

Február s prvým volejbalovým pohárom

Športovou udalosťou februára bol prvý veľký triumf volejbalistov VK KDS Šport Košice, ktorí do klubovej vitríny priniesli prvú veľkú trofej za víťazstvo v Slovenskom pohári.

Hoci po výkonoch v extralige boli favoritmi turnaja v Humennom, napokon k titulu dokráčali po dvoch päťsetových drámach najprv v semifinále nad Nitrou a v nedeľňajšom finále nad Prešovom.