Na úrad člnom. Zaplavený podjazd pri katastri si kompetentní posúvajú

Žijú tam kačky. Chodia ich fotiť i kŕmiť.

23. dec 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Dvadsaťročný problém s večne zaplaveným podchodom pri katastri stále hnevá Košičanov.

Po odpočte primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) na prvé výročie vo funkcii sa nám ozval nespokojný obyvateľ.

Prekáža mu, že vo veci podjazdu v havarijnom stave, ktorý ohrozuje električkovú trať nad ním aj štyri cestné jazdné pruhy, za rok magistrát nič nespravil.

Presadnúť do člna?

„Hrdí sa úspechmi, no zatopený podchod nerieši. Predchádzajúce vedenie dalo vodu z podchodu aspoň raz za čas vytiahnuť. Polaček to neurobil ani raz. Také niečo nie je nikde vo svete, nieto v Európskej únii. Hore chodia kamióny, to sa čaká, kým sa to podmyje a spadne?“ pýta sa Košičan žijúci v zahraničí.

Kačaciu rodinku žijúcu na problematickej komunikácii si chodia niektorí fotografovať.

„Híkajú nad tým, fotia si to ako raritu. No platím dane a kompetentní by sa už nemali vyhovárať. To máme presadnúť do člna, aby sme sa dostali do štátnej inštitúcie v 21. storočí?“

Problémom je, že od podjazdu dávajú všetci ruky preč.

Ohrozená statika

V 80. rokoch odovzdal štátny Cestný investorský útvar Košice v tom čase nový podjazd, ktorého súčasťou bola aj prečerpávacia stanica, niekdajším Závodom ťažkého strojárstva Košice ako účelovú komunikáciu - prístup k vrátnici areálu.