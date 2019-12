Volejbalový šláger jesene môže zavŕšiť východniarsku raritu

Druhé Košice vyzvú na záver roka lídra zo Svidníka.

21. dec 2019 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE, SVIDNÍK. Priamy súboj druhého tímu tabuľky s prvým je vždy extra lákadlom.

Ak navyše ide o posledné kolo v kalendárnom roku, dá sa považovať za ideálne vyvrcholenie a bodku zároveň.

Ak by však niekto pred začiatkom sezóny volejbalovej extraligy mužov predpovedal, že takúto čerešničku obstarajú Košice a Svidník, asi by sa mnohí len uškrnuli.

Tréneri by takú prognózu brali

A ako by reagovali kormidelníci oboch tímov?

„Ja by som to určite bral, pretože je to vždy zaujímavé a košický divák si to zaslúži. Dúfam, že sa dobre pripravíme a bude to zápas na úrovni,“ povedal nám tréner VK KDS Šport Košice Richard Vlkolinský pred atraktívnym derby, ktoré v hale Hotelovej akadémie začína v sobotu o 18.30 hod.

„Tým, že tohto roku je liga vyrovnanejšia, tam mohol byť hocikto. Určite by ma ale taká prognóza potešila. Čaká nás východniarske derby, zatiaľ sa všetky končia päťseťákmi. Aj tentoraz to vyzerá na vyrovnaný zápas a verím, že uvidíme dobrý volejbal,“ nádeja sa kouč TJ Slávia Svidník Peter Tholt.

Štatisticky to znie až neuveriteľne, ale je to tak. Všetkých päť doterajších vzájomných zápasov medzi triom Svidník, Košice a Prešov vyústilo do výsledku 3:2 alebo 2:3 na sety.