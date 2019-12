Predvianočný zhon zachytili The StreetGroove v bláznivej pesničke

Chystajú aj jej pomalý protiklad a očakávajú, že nasledujúci rok bude zlomový.

23. dec 2019 o 0:00 Michal Frank

KOŠICE. Predvianočný stres. Každý sa naháňa za nákupmi, ľudia kadejako šoférujú, každý sa niekam ponáhľa.

O tom je nová vianočná pesnička skupiny The StreetGroove. Názov skladby je výstižný: Crazy Christmas.

Východniarska partia The StreetGroove je na scéne už rok a založil ju niekdajší basák IMT Smile Lukáš Kolivoška alias Kolja so spevákom a klávesákom Dominikom Haluškom.

Tretím do mariáša je dvadsaťročný bubeník z košického konzervatória Adrián Polovka.

Svieži electrofunk

„Menili sa len členovia kapely. Ostali sme traja. Veľmi dobre sa nám spolu robí, pretože chémia medzi nami funguje. Hráme v triu, no pozývame si hostí,“ povedal pre Korzár Dominik Haluška.

Predstavil nový vianočný song. Nepatrí do hlavného prúdu, je to taký moderný electrofunk.

„Pôvodne to nemala byť vianočná pesnička, chceli sme dať von druhú vec, takú zvláštnu. Ale išli Vianoce, tak sme si povedali, prečo nie.“

Nová skladba vystihuje predvianočný zhon. Je k nej už spravený aj dynamický klip. Vznikol na Kojšovskej holi pri Košiciach a časť sa točila v kolibe v Demänovskej doline u Richarda Tomáša. Na nakrúcaní sa podieľali Roman Varga a Kamil Kicka, na klipe tiež spolupracovali s tanečnou školou Outbreak.

Nová pieseň je spoločným dielom členov kapely.

„Kolja dal dokopy prvý beat. Prišli sme k nemu s Aďom. Nahral som klavír, nejakú spevácku linku, Aďo nahral aj basu. Išli sme do štúdia vo Valalikoch k Petrovi Jakabovi, kde sme nahrali živé bicie. Naspievali sme to a je to. Všetko sa naťahovalo, ale napokon sme to za týždeň zbúchali,“ vraví D. Haluška.

Na nahrávku prispel saxofónovým sólom aj Mário „Gapa“ Garbera.

Poškuľujú po zahraničí

Text pripravil Dominik Haluška a je v angličtine, v ktorej sa ale cíti ako doma.