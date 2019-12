U.S. Steel Košice začne rokovať o novej kolektívnej zmluve v januári

Aktuálna kolektívna zmluva končí 31. marca budúceho roku.

KOŠICE. Predstavitelia U.S. Steel Košice (USSK) a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice začnú rokovania o novej kolektívnej zmluve na roky 2020 až 2024 v štvrtom týždni budúceho roka.

Potvrdil to predseda Rady odborov OZ KOVO USSK Juraj Varga.

„Náš návrh novej kolektívnej zmluvy sa dotýka všetkých troch pilierov. To znamená ochrany zamestnanosti, pracovnej doby a dotýka sa aj navyšovania miezd. Čo z toho vznikne ukáže až proces vyjednávania, pretože tie okolnosti v vzhľadom na stále sa nelepšiacu situáciu sú v našom biznise nepriaznivé,“ uviedol Varga.



Ako ďalej dodal v januári ich čakajú taktiež rokovania ohľadom skráteného pracovného týždňa, na ktorom sa so zamestnávateľom dohodli do konca januára.

„Pôvodný návrh zamestnávateľa na konci novembra bol skrátiť pracovnú dobu na štyri mesiace, to znamená december a celý prvý kvartál. Dohodli sme sa na dvoch mesiacoch a uvidíme ako sa situácia vyvinie,“ dodal Varga.

V roku 2020 zvýšia ceny

Predstavitelia USSK a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice sa koncom apríla dohodli na skrátení pracovného týždňa s tým, že zamestnanci budú v máji pracovať iba štyri dni v týždni a v deň voľna budú dostávať 70 percent mzdy.

Následne bol skrátený pracovný týždeň pre situáciu na trhu s oceľou predĺžený až do 31. augusta a potom opäť na mesiace november, december a január.

Košický U.S. Steel taktiež plánuje, pre aktuálný vývoj na trhu s oceľou zvyšovať v roku 2020 ceny pre svojich odberateľov.



V U. S. Steele pracuje takmer 11-tisíc zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.