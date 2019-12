Košickí starostovia by chceli kontajneroviská, nové chodníky a kasu plnú peňazí

Ako sviatkujú.

25. dec 2019 o 9:49 Katarína Gécziová

Každý z nás má na Vianoce a Nový rok svoje zvyky a tradície, ktoré počas najkrajších sviatkov roka dodržiava. Ako je to v rodinách košických starostov? A čo by chceli do nového roka popriať svojej mestskej časti? Pýtali sme sa za vás.

1. Kde a ako sa chystáte stráviť tohtoročné vianočné sviatky?

2. Ako vyzerá váš tradičný sviatočný večer a ako si zvyčajne užívate vianočné sviatky?

3. Aký najťažší oriešok ste museli tento rok vo vašej funkcii rozlúsknuť?

4. Čo by ste popriali pod vianočný stromček vašej mestskej časti? A čo by ste radi vo výkone svojej funkcie popriali na ďalší rok sebe?

Marcel Vrchota

starosta mestskej časti Západ

Marcel Vrchota. (zdroj: Judita Čermáková)

1. Tohtoročné vianočné sviatky sa chystám stráviť – ako už tradične – v kruhu svojich najbližších doma v Košiciach.

2. Pomodlíme sa a najstarší člen rodiny vždy urobí „krížik” s medom na čelo každého pri stole a zasadneme k štedrej večeri. Tam nás už čakajú oplátky s medom, kapustnica, „bobaľky” s kyslou kapustou a ryba so šalátom. Po večeri čakáme na príchod Ježiška a spoločne trávime čas pri rozbaľovaní vianočných darčekov.

3. Najťažšie som vnímal vysporiadanie starých súdnych sporov. V jednom prípade po naozaj náročných rokovaniach, ktoré som viedol, sa nám podarilo ušetriť pre mestskú časť viac ako 75-tisíc eur.

4. Prial by som si, aby sa mi naďalej darilo plniť sľuby, ktoré som dal nielen svojim voličom, ale aj môj záväzok robiť viac pre našu mestskú časť, ktorý som dal všetkým obyvateľom Terasy. Našej mestskej časti prajem, aby bola i naďalej najobľúbenejšou mestskou časťou a aby jej obyvatelia boli súdržní a cítili hrdosť na to, že sú obyvateľmi Terasy.

Igor Petrovčik

starosta mestskej časti Staré Mesto

Igor Petrovčik. (zdroj: archív ip)

1. Dávam prednosť tradičnému tráveniu vianočných sviatkov, doma, v pokoji, v kruhu rodiny.

2. Rodinná pohoda, rozprávky, prechádzka v prírode alebo lyžovačka v blízkom okolí, pomáhanie pri varení vianočných dobrôt - takto nejako vyzerá sviatočná atmosféra. Večeriame tradičné jedlá, kapustnicu, v ktorej dominujú klobásky a údené mäso, čert ber líniu. A okrem údených lahôdok máme radi v kapustnici aj veľa dubákov. Nesmie chýbať majonézový šalát a namiesto kapra máme radšej pstruhy. A zo sladkého je našou domácou jednotkou jablkový mriežkovaný koláč.

3. Najťažší oriešok lúskame dennodenne celý rok. Je ním čistota verejných priestranstiev, kontajnerovísk a zeleň v Starom Meste. Hoci kompetencie má mesto Košice, ktoré čistotu zabezpečuje cez spoločnosť Kosit a upravenú, či skôr neupravenú zeleň cez Správu mestskej zelene, občania sa obracajú so svojimi sťažnosťami na starostov.

Mojou prioritou je zlepšiť úroveň, máme vytvorený systém kontrolných dní, našich hliadok VPP pracovníkov, ktoré operatívne upratujú (hoci nad rámec našich povinností a kompetencií), ale je to boj s veternými mlynmi. Nájazdy neprispôsobivých občanov a ľudia, ktorí si nectia zákony a vyhadzujú nadrozmerný odpad ku kontajnerom spolu so zatiaľ bezzubými enviro hliadkami mestskej polície stoja za neutešeným stavom v okolí našich domovov.