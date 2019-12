Kúpalisko s plavárňou neprepoja. Staré Mesto sa postavilo magistrátu

Primátor vidí politikárčenie, poslanci nevýhodnú ponuku.

27. dec 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

Plaváreň je stratová a zastaralá. Zmeniť to mala niekoľkomiliónová investícia mesta.(Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Jediná plaváreň v Košiciach ostane aj naďalej v rukách mestskej časti (MČ) Staré Mesto.

Miestni poslanci totiž zmietli zo stola návrh radnice na jej predaj mestu.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) núkal samospráve za plaváreň najprv symbolické euro. To poslanci jednoznačne odmietli.

Neskôr mestskí poslanci primátorovi odsúhlasili, že môže ponúknuť 100-tisíc eur alebo iný majetok v rukách mesta. Aj túto ponuku všetkých trinásť poslancov jednohlasne odmietlo.

Dlhoročná poslankyňa Starého Mesta Ľuba Blaškovičová (nezávislá) prirovnáva plaváreň k dieťaťu, o ktoré sa starali. Od mesta ju totiž prevzali pred dvomi dekádami.

Blaškovičová: Viac ako absurdné

„Mesto ponúklo vlastné dieťa na adopciu, občas mu kúpilo topánky, a keď mestská časť to dieťa dochovala a vypiplala, tak mesto chce za cenu šnúrok na teniskách, aby toto dieťa žilo u neho a pre neho? Lebo sa oň lepšie postará? Naozaj? Vraj sa nechal pán primátor počuť bezprostredne po neschválení predaja, že od mesta už nedostaneme na plaváreň ani euro. Ak s tým budú súhlasiť aj mestskí poslanci, bude to tak. V poriadku, potom stačí, ak zaplatia športovcom všetky prenájmy dráh, ak bude rozdielne vstupné pre Staromešťanov a ostatných Košičanov a iné pre návštevníkov mesta. Ak mesto má na vykupovanie pozemkov v Borovicovom háji za trhové ceny pre majiteľov, ktorí ich kúpili so špekulatívnym úmyslom, nech sa trhovo zachová aj voči vlastnej mestskej časti,“ uviedla Blaškovičová.