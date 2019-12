Pre úniky plynu mali košickí hasiči desiatky výjazdov

Po tragédii v Prešove počet prijatých oznámení dramaticky stúpol.

27. dec 2019

KOŠICE. Únik plynu s následným výbuchom a požiarom spôsobil začiatkom decembra v Prešove obrovskú tragédiu. O život prišlo osem ľudí.

Košickí hasiči majú doteraz v živej pamäti aj výbuch plynu na Obchodnej ulici z apríla 2018. Zahynul pri ňom majiteľ bytu, 92-ročný Ľudovít.

Ešte aj dva mesiace po výbuchu boli byty vo vchode paneláka stále neobývané. A to aj napriek tomu, že robotníci pracovali na jeho obnove už od prvého týždňa po tragédii.

Tragédia im pripomenula udalosť na Obchodnej

Keď sa košickí hasiči dozvedeli o tragédii v Prešove, ihneď si spomenuli na udalosť, pri ktorej zasahovali vlani.

V tej chvíli im však ani len nenapadlo, že pôjde o taký masívny výbuch s ôsmimi obeťami.

„Bola to strašná tragédia a aj keď sme profesionáli, toto nami skutočne pohlo. Neváhali sme a do Prešova sme išli pomôcť. Sme tu na to, vždy sme pripravení podať pomocnú ruku a zasiahnuť pri rôznych udalostiach. Všetci však veríme, že sa podobná situácia ako v Prešove už nikdy viac nezopakuje,“ vravia hasiči.

Ľudia volajú denne, stačí, že zbadajú majáky

V podstate okamžite po výbuchu plynu na Obchodnej ulici v Košiciach stúpol počet volaní na tiesňovú linku hasičov. Ľudia boli vystrašení a volali hneď, ako zacítili nejaký zápach.

„Áno, verejnosť je po takýchto udalostiach ostražitejšia a ľudia častejšie kontaktujú hasičov. Stačí, že niečo zacítia a okamžite volajú. Po výbuchu plynu na Obchodnej ulici sme mali množstvo hlásení, že uniká plyn. Preverili sme ich, nie všetky však s plynom skutočne súviseli.“

Od začiatku roka zasahovali v súvislosti s hlásenými únikmi plynu v Košiciach v 21 prípadoch, po tragédii v Prešove mali štyri takéto zásahy.

Volaní však bolo oveľa viac. Po výbuchu v Prešove sa opäť hlásenia ľudí hasičom zintenzívnili a odvtedy majú aspoň raz denne nahlásený únik plynu.