Suja dúfa, že séria nikdy neskončí. Stantien soptil na rozhodcov

Košarišťanovi cez sviatky chýba viac voľna.

27. dec 2019 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice získali v štefanskom kole cenný skalp odvekého rivala.

Oceliari si vo vypredanej Steel Aréne poradili so Slovanom Bratislava 2:1 a natiahli víťaznú sériu už na 11 zápasov.

V košickom drese sa gólovo presadili Filip Vrábeľ a Jakub Suja.

Zverenci trénera Draisaitla majú na čele Tipsport ligy sedembodový náskok pred dvojicou Banská Bystrica a Slovan.

Košičanov už v sobotu od 17.30 hod. čaká ďalší domáci duel proti Miškovcu.

Priznal, že vyhrali aj so šťastím

O víťazný gól Košičanov sa postaral v 46. minúte košický útočník Jakub Suja, ktorý dorazil do brány Majdanovu strelu a zabezpečil oceliarom predĺženie víťaznej série.

„Kiežby neskončila nikdy. Do play-off je však ešte veľmi ďaleko a preto musíme pokračovať v systéme, ktorý sme nastolili a potom budeme úspešní. Teší nás sedembodový náskok, ale pred nami je ešte dlhá cesta,“ povedal Suja.

Na víťazstve Košičanov mal obrovský podiel aj brankár Andrej Košarišťan, ktorý zneškodnil 32 z 33 striel hostí.

„Chlapci bojovali od prvého do posledného, ustáli sme veľmi ťažké chvíle a ukázali srdiečko. Treba ale priznať, že sme vyhrali aj so šťastím. Víťazná séria nás teší, ale nesmieme zaspať na vavrínoch. Musíme ďalej tvrdo pracovať a poctivo sa pripraviť na ďalší zápas, v ktorom nás čaká nepríjemný Miškovec,“ uviedol Košarišťan, ktorému počas sviatkov nechýba sneh, ale viac voľna.

„Ja som chlapec z Oravy, takže snehu som si v živote užil dosť. Trochu som si oddýchol, ale príliš veľa voľna sme nemali, takže to mi asi chýbalo viac. Každý si o tom myslí svoje, ale patrí to k hokeju. Hráme v prvom rade pre ľudí a pokiaľ prídu v hojnom počte na štadión aj 28. decembra, je to super. Musíme sa obetovať pre dobro ostatných.“

Draisaitl: Tri body sme získali silou vôle

Na pozápasovej tlačovej konferencii ťažko hľadal slová tréner hostí Roman Stantien, ktorého rozladili výkony rozhodcov.

„Nebudem komentovať, čo som videl v závere zápasu. Určite dáme podnet na rozhodcov. Niečo podobné sa nám stalo v Poprade a teraz to isté spravili rovnakí páni v Košiciach. Každý rozpráva o profesionalite, ktorú chcú od nás trénerov, ale to, čo predvádzajú rozhodcovia, má od profesionality ďaleko. Vytočil ma moment s posunutou bránou a tiež jasný faul na Abdula, ktorý išiel sám na brankára. Keď to vidím ja zo striedačky, ako je možné, že oni štyria na ľade to nevidia?“ pýtal sa nahnevane Stantien.

Košický kormidelník priznal, že jeho mužstvo neodohralo ideálny zápas.

„Náš najväčší problém bol prechod stredným pásmom. Celý zápas sme museli predovšetkým dobre brániť. Slovan má svoju kvalitu, ktorú ukázal a nás v mnohých prípadoch podržal skvelý Košarišťan. Z môjho pohľadu sme získali tri body najmä silou vôle,“ uviedol Peter Draisaitl.