Výťahy pre pacientov v nemocnici na Triede SNP odstavia

Pôjde iba jeden veľký a dva zamestnanecké, dôvodom je plánovaná výmena.

28. dec 2019 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Výťahy v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura na Triede SNP štrajkovali už dlhý čas.

V posledných dňoch nás návštevníci nemocnice informovali, že výťahy pre pacientov a návštevy sú odstavené.

K dispozícii boli len dva malé výťahy a jeden určený pre verejnosť.

Tie však kapacitne, vzhľadom na počet návštev a výšku budovy, nestačia.

Návštevníci: Treba urobiť poriadok

„S tými výťahmi tu bol vždy problém. Človek sa načaká, kým vôbec nejaký príde, potom sa dovnútra hrnú ľudia. Niekedy sú to doslova preteky o to, kto sa dovnútra dostane a vyvezie na oddelenie na návštevu príbuzného. Nedávno dva veľké výťahy pre verejnosť, do ktorých sa vošlo dokopy aj takmer 50 ľudí, odstavili a ponúkli alternatívu, že sa môžeme odviezť v malých zamestnaneckých. Už by bolo načase urobiť v tomto smere poriadok, tieto výťahy sú hanbou a teraz sa tu tlačíme,“ povedala nám návštevníčka nemocnice Mária.

Odstávka dvojice výťahov spôsobila problémy aj zamestnancom nemocnice.

Tí tvrdia, že sa ich presun medzi poschodiami spomalil.

Navyše sa, kvôli nedostatočnej kapacite, snažia pacienti či návštevy dostať ešte aj do týchto výťahov určených pre personál.

Mnohí netušia, že sú blokované a odvezú sa len so zamestnaneckou kartou, v ktorej je zabudovaný čip.

Hovorkyňa: Pripravujeme výmenu

Prečo od polovice decembra výťahy v nemocnici nefungovali, vysvetlila hovorkyňa UNLP.