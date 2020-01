Prognózy 2020: Košice čaká hokejové finále, Prešov sa vyhrabe z 3. ligy

Ako vidí Korzár športové dianie.

2. jan 2020 o 0:00 Daniel Dedina

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. S príchodom nového roka sa pozornosť športových priaznivcov upiera najmä nato, čo nás čaká v najbližších mesiacoch.

Korzár si zaprognózoval ako z pohľadu východoslovenských tímov dopadne druhá polovica sezóny 2019/2020 v najpopulárnejších kolektívnych športoch.

Poprad si zopakuje baráž, Prešov postúpi

Očakávania vo Fortuna lige možno z východoslovenského pohľadu formulovať jasne.

Podarí sa Michalovciam druhýkrát po sebe postúpiť do elitnej šestky, ktorá si to na jar rozdá medzi sebou o majstrovský titul a miestenky do pohárovej Európy?

Zemplínčania vychytili v závere jesene parádnu formu a aj keď to v úvode jari môže byť inak, kvalita súčasného kádra i vcelku priaznivé vyžrebovanie im núkajú viac než solídne vyhliadky.

Šancu minimálne vyrovnať minuloročné piate miesto získajú.

V druhej lige odkryl postupové karty Poprad a hoci po jeseni nedrží tromfy v rukách, v prípade stavenia na správnych žolíkov to stále nie je nereálne.

Náš tip: Podtatranci si prinajmenšom baráž znova zahrajú.

A čo ďalšie tímy?

Košičania sa stabilizujú pre atakovanie najvyšších miest v ďalších sezónach, Trebišov bude krvopotne bojovať o záchranu, v Bardejove pôjde krivka nadol.

Tímy z chvosta tabuľky by nemali zabúdať, že aj v prípade postavenia pod čiarou zostupu nemusí byť jedno, na ktorom mieste skončia.

V našej prognóze sme zašli ešte o úroveň nižšie.

Dramatický boj o postup sa rysuje aj v III. lige Východ. Kľúčový bude hneď úvod jarnej časti.