Pri oprave cesty poškodili plynovú prípojku, ľudí evakuovali

Stalo sa to pred areálom automobilových opravovní ministerstva vnútra.

3. jan 2020 o 9:37 (aktualizované 3. jan 2020 o 11:52) TASR, Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. K úniku plynu na Priemyselnej ulici v Košiciach v piatok ráno vyrážali hasiči, polícia aj plynári.

Ako povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach, k poškodeniu potrubia došlo pri opravách zvrška vozovky.

"Únik plynu bol ohlásený o 8.25 h. Na miesto vyrazilo sedem príslušníkov HaZZ s dvomi vozidlami. Stalo sa to v priemyselnej zóne pred areálom automobilových opravovní ministerstva vnútra. Evakuáciu ôsmich ľudí vykonali policajti," povedal s tým, že plynári prišli veľmi skoro a prívod plynu zastavili.

"Hasiči výjazd ukončujú, prebrali to plynári," upresnil okolo pol desiatej.

O desiatej dopoludnia už bola ulica sprejazdnená, na mieste pokračovali výkopové práce, aby plynári mohli poškodené potrubie vymeniť.

Prepadla sa tam cesta, chceli odstrániť kanál

K úniku plynu došlo pred príjazdovou cestou na súkromnom pozemku k stanici technickej kontroly (STK).

Záchranné zložky ju celú okamžite uzavreli.

“Približne pred mesiacom sa pred príjazdovou cestou k STK prepadla komunikácia. Vznikla jama s priemerom asi 2,5 metra, prišli vodári a dali dookola značky, keďže sa blížili sviatky. Mne to však nedalo, lebo ak by šiel niekto s drahým autom na technickú kontrolu, mohol by si ho poškodiť. Preto som zavolal firmu. Bol tam slepý kanál, ktorý ani nebol napojený na kanalizáciu. Chcel som, aby priestor vyčistili, kanál vybrali a zasypali jamu. Nikdy tam kanál nebol, ani nebude. Nikomu nechýba,“ povedal nám na mieste konateľ STK U Chrobáka Július Chrobák.

Dodal, že o tom, že tesne pod zemou je plynové potrubie, netušili.

„Prikázal som kanál vyhodiť, lebo bol slepý. Bager začal kopať a rovno zavadil o rúrku. Došlo k úniku plynu. Okamžite som volal hasičov, to však urobili aj pracovníci firmy, ktorí jamu kopali. Prišla polícia, uzavrela cestu kvôli bezpečnosti. Po pretrhnutí potrubia prišli rýchlo aj plynári a plynovú rúru uzavreli. Teraz čakáme na ďalšiu čatu od plynárov, ktorí rozhodnú, čo ďalej. Budú to musieť opraviť. Hasiči priestor strážili, ak by došlo k zapáleniu a horeniu, aby okamžite zasiahli. Našťastie, nemuseli,“ dodal na mieste incidentu konateľ firmy.