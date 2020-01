Huk si musí dávať pozor na VAR, v Gliwiciach zažil hojdačkový polrok

Košický odchovanec cíti v tíme poľského majstra väčšiu motiváciu.

5. jan 2020 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Počas triapolročného pôsobenia v Dunajskej Strede sa Tomáš Huk vypracoval na stopérsku špičku najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.

Postupne mu na rukáv prischla kapitánska páska a s Ľubomírom Šatkom vytvorili výborne fungujúci tandem.

Vzhľadom na ich perspektívny vek bolo len otázkou času, kedy sa dostanú za hranice Slovenska.

Odchovanec košického futbalu Tomáš Huk, ktorý pred Vianocami oslávil 25. narodeniny, sa stal v lete hráčom poľského šampióna Piastu Gliwice.

Začiatky v novom pôsobisku neboli najšťastnejšie.

Klub rýchlo vypadol z predkôl Ligy majstrov i Európskej ligy a Huk hneď pri svojej premiére v poľskej Ekstraklase videl z rúk rozhodcu červenú kartu.

Po odpykaní si trestu sa stal pevnou súčasťou základnej zostavy a momentálne mu na konte vrátane národných pohárov svieti 14 štartov.

Vo všetkých aspektoch lepšie

„Vnímam to ako dobrý krok. Je to trochu rýchlejšia liga, fyzickejšia a vo všetkých aspektoch lepšia. Odohral som asi polovicu zápasov, mal som aj dosť smoly. Pár penált mi bolo odpískaných na základe VAR, čo bola pre mňa nová vec, a budem si musieť dávať väčší pozor, najmä v šestnástke. Tento angažmán mi môže v rámci ďalšieho napredovania veľmi pomôcť. V Dunajskej Strede som stabilne hrával, teraz cítim o to väčšiu motiváciu prebiť sa v poľskej lige a ukázať, že na to mám,“ rozhovoril sa pre Korzár Tomáš Huk.