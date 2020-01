Košická zoo má za sebou úspešný rok, v novom chystá viacero noviniek

Pribudli aj zebry bezhrivé.

5. jan 2020 o 13:53 TASR

KOŠICE. Zoologická záhrada Košice má za sebou mimoriadne úspešný rok.

Uviedla to vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová s tým, že v roku 2019 prvýkrát v histórii prekonali štvrťmiliónovú hranicu návštevnosti.

„Našimi bránami prešlo od začiatku roka 254 000 návštevníkov. Vyše 35 percent tvorili zahraniční turisti, medzi ktorými viedli Maďari. K početnej skupine patrili českí návštevníci, Poliaci, Ukrajinci, ale napríklad aj Nemci, Izraelčania či Angličania," konkretizovala Malešová.

Pribudli zebry bezhrivé

Vlaňajšok bol pre zoologickú záhradu úspešný aj na poli chovateľskom. Do kolekcie zvierat pribudli zebry bezhrivé, ktoré sú na pokraji vyhynutia a v súčasnosti pár stoviek jedincov žije už len na severe Ugandy.

Zoo Košice sa spolu s ostatnými zoo na Slovensku a v Čechách zapojila do nového projektu ich záchrany.

Investície

„V rámci investičných akcií vďaka projektu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce v programe Interreg pribudli tri stavby, a to vonkajšia expozícia pre pôvodné druhy plazov, tri expozičné voliéry pre rehabilitované dravce a náučný chodník Lužný les s lanovými prekážkami pre deti," doplnila Malešová.

Žiakom základných škôl, nemenej ich učiteľom, môže podľa nej slúžiť pri vzdelávaní ďalší z výstupov projektu, ktorým je náučný film o záchrane pôvodných druhov.

Novinkou, ktorú môžu využívať učitelia pri vzdelávaní, je okrem interaktívnych tabúľ aj webová stránka www.luznyles.sk s náučnými hrami a súťažami.

Na projekte z prostriedkov EÚ za vyše 1,2 milióna eur sa zoo Košice podieľala čiastkou 540 000 eur.

„Naša 20-mesačná spolupráca so zoo Budapešť pri jeho realizácii vyústila do podpísania memoranda o spolupráci. Po memorande so zoo Krakov sme sa tak zaviazali užšie spolupracovať aj s jednou z najstarších zoo Európy - 150-ročnou zoo Budapešť. Ide o vôbec prvý prípad takejto nadštandardnej spolupráce medzi slovenskou zoo a zahraničnými partnermi," upozornila Malešová.

Pripravované novinky

Dodala, že aj v roku 2020 je košická zoologická záhrada odhodlaná ponúknuť návštevníkom viac komfortu a zážitkov z jej návštevy.

Okrem iného pripravuje nový informačný systém, tiež elektronické informácie sprostredkované veľkoplošnou obrazovkou, ale aj expozíciu s novými druhmi veľkých mačkovitých šeliem.