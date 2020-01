Pred 30 rokmi sa v Košiciach smrteľne zranil český hokejista Čajka

Narazil do mantinelu, zlomil si dva stavce.

6. jan 2020 o 13:15 Róbert Bejda

KOŠICE. Pri športe sa stávajú aj tragické udalosti. V košickej športovej kronike ich evidujú niekoľko.

Najznámejší prípad je z piatka 5. januára 1990, keď sa v prvoligovom hokejovom zápase 32. kola medzi domácimi VSŽ Košice a českým TJ Zlín smrteľne zranil československý reprezentant, obranca hostí, 26-ročný Luděk Čajka.

V súboji s košickým hráčom Antonom Bartánusom pri naháňaní puku 122 sekúnd pred koncom narazil Čajka hlavou na mantinel a zostal ležať v bezvedomí.

Podľa názoru Dušana Skáčaniho, hlavného rozhodcu zápasu, Zlínčan pravdepodobne narazil do ryhy v ľade a nasledoval nekoordinovaný pád.

Jeho dôsledkom boli fraktúry prvého a druhého krčného stavca s vážnym poškodením miechy.

Obaja šli za pukom

„Bola to celkom nezvyčajná situácia. Za vyhodeným pukom cez všetky čiary z košického obranného pásma vyrazili dvaja hráči, brániaci Čajka a útočiaci Bartánus," informovala na druhý deň tlač pohľad hlavného rozhodcu Dušana Skáčaniho.

„Nebol medzi nimi žiadny bezprostredný kontakt, objavila sa síce Bartánusova hokejka, ale nie s cieľom protihráča podraziť. Zlínčan náhle stratil rovnováhu, zrejme nabehol do ryhy v ľade alebo na podobnú nerovnosť a bez akejkoľvek koordinácie narazil do mantinelu. Ihneď som prerušil hru, Čajkovi sa dostala okamžitá pomoc nielen od lekárov oboch mužstiev, ale aj od špecialistu, ktorý náhodou sedel v hľadisku. Vylučujem priame zavinenie. Ani v čase, keď som sa po zápase na košickom štadióne pohyboval, zo žiadnej strany nepadla ani zmienka o tom, že by šlo o úmyselný faul," dodal Skáčani.

Výbor TJ Zlín vydal na druhý deň po zápase vyhlásenie ku všetkým účastníkom hokejovej ligy nepokračovať v súťaži, kým nebudú vyšetrené záležitosti ohľadom poistenia hráčov. Vedenie Výboru zväzu ľadového hokeja ÚV ČSZTV v reakcii odložilo nedeľné kolo na neurčito.

Dva zlomené stavce

Hokejista bol hospitalizovaný na košickej klinike úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Rastislavovej ulici.

Prvá správa hovorila o tom, že sa stav hokejistu nezlepšil ani po dvaapolhodinovej operácii, ktorú viedli lekári Dušan Vanický a Ján Karolyi.

Ďalšia správa, ktorú poskytol ošetrujúci lekár Miroslav Klíma, konštatovala, že Čajka má zlomený prvý a druhý stavec s následným ochrnutím všetkých končatín, je v hlbokom bezvedomí, leží na anestéziologicko-resustitačnom oddelení a jeho stav je kritický.

V sobotu ho navštívila manželka a oddielový šéflekár Konečný.

V nedeľu vo večerných hodinách sa k zraneniu hráča za nemocnicu vyjadrila Katarína Šerešová.

„Luděk Čajka má kompletne prerušenú miechu a zlomeniny oboch krčných stavcov. Podľa traumatológov bol mechanizmus zranenia taký, že Čajka narazil najprv hlavou na mantinel, potom hlava skĺzla a udrela druhý raz na ľad, pričom sa pravdepodobne zlomili stavce krčnej chrbtice. Pacient je napojený na prístrojoch, ktoré udržujú jeho vitálne funkcie," uviedla Šerešová.

Zomrel po 40 dňoch

Rodák z Českého Těšína napriek veľkej snahe lekárov po 40 dňoch (14. februára) v košickej nemocnici svojmu zraneniu podľahol. Zanechal po sebe manželku Renátu a v tom čase päťročnú dcéru Markétu.

Po Čajkovi je pomenovaný zlínsky hokejový štadión (Zimní stadion Luďka Čajky). Pod stropom haly tiež visí dres s Čajkovym menom a číslom 26, ktorý nosil.

Hral za TJ Gottwaldov, HC Dukla Jihlava a HC Zlín. Za reprezentáciu odohral v rokoch 1985 až 1989 spolu 57 zápasov, strelil tri góly.

Pred zápasom Česká republika – Fínsko bol 13. decembra v Prahe in memoriam uvedený Čajka do Siene slávy. Ocenenie za neho prevzala manželka, prítomná bola aj dcéra.