Draisaitl: Nájazdy vôbec netrénujeme, asi preto sa nám v nich darí

Skokan: Máme hráčov, ktorí sa to neboja zobrať na seba.

7. jan 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice sa po prehre v Budapešti 3:4 po predĺžení opäť vrátili na víťaznú koľaj.

Domáci triumf nad Nitrou si zabezpečili až po samostatných nájazdoch, no práve vďaka nemu si aj naďalej udržali mierny náskok na čele Tipsport ligy pred Banskou Bystricou.

O góly Košičanov, ktorí nastúpili bez zraneného Marcela Haščáka, sa postarali Klhůfek, Rapáč a víťazný samostatný nájazd zaznamenal kapitán Dávid Skokan.

V piatok sa oceliari predstavia na ľade predposledných Nových Zámkov.

Na Košarišťana sa môžu spoľahnúť

Na víťazstvo s Nitrou sa zverenci trénera Draisaitla natrápili.

Ešte štyri minúty pred koncom tretej tretiny prehrávali o gól, no zásluhou presnej strely Rapáča si vynútili predĺženie.

V ňom sa ani jednému z tímov rozhodnúť nepodarilo.

O bode navyše rozhodli v nájazdoch Skokan a Chovan, ktorí premenili svoje blafáky.

„S výsledkom môžeme byť spokojní. Na nás sa každý súper dôkladne pripravuje, keďže sme mali dlhú víťaznú sériu. V Budapešti sme o ňu síce prišli, ale chceli sme sa vrátiť na víťaznú vlnu. Nitra hrala veľmi dobre, skvele im zachytal brankár a my sme sa trochu trápili. V nájazdoch to už bol vabank,“ povedal Dávid Skokan.

Košičania sú zatiaľ v aktuálnej sezóne v samostatných nájazdoch stopercentní. Uspeli celkovo v siedmich prípadoch a ani raz neťahali za kratší koniec.

„Máme v tíme hráčov, ktorí sa to neboja zobrať na seba. Som rád, že nám to zatiaľ vychádza. Hlavné je, že sa môžeme spoľahnúť na skvelého brankára Košarišťana, ktorý má na tom obrovskú zásluhu,“ uviedol Skokan.

Cez sviatky stratili rytmus

Košickému kapitánovi program počas sviatkov príliš nesedel, omnoho viac sa teší na januárovú porciu zápasov.

„Cez sviatky sa takmer vôbec netrénuje. Hrá sa jeden zápas za druhým a človek je väčšinou doma, takže stratíte rytmus. Ja sa už teším na január, kde nás čakajú zápasy v rýchlom slede za sebou. Myslím si, že pre starších hráčov je lepšie, keď sú v tempe.“

Tréner oceliarov Peter Draisaitl po zápase vyzdvihol predovšetkým defenzívu, ktorú jeho zverenci predviedli proti Nitre.

„Celých šesťdesiat minút sme hrali veľmi dobre v obrane. Nitra má talentovaných hráčov a my sme im nedovolili dostať sa do jedinej vyloženej šance. Prvý gól sme dostali viac-menej z ničoho po odraze od mantinelu a druhý v presilovke súpera. Dôležité bolo, že sme nespanikárili a jeden bod navyše sme si z môjho pohľadu zaslúžili. V nájazdoch sú alfou a omegou brankári. Teší ma, že sa nám v nich darí, asi to bude tým, že ich vôbec netrénujeme,“ pousmial sa Draisaitl.