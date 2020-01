Mestá sa v združení akcionárov matematicky oslabia

Prezentovaný dôvod vzniku klubu považujú Košice len za zásterku.

9. jan 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Motivácia obcí vstúpiť do občianskeho združenia Klub akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) je pochopiteľná.

Na rozdiel od ich zanedbateľných desatín, resp. stotín percenta akcií pri hlasovaní na valnom zhromaždení VVS by mali obce podľa štatútu klubu rovnako jeden hlas ako mestá so silou niekoľkých percent.

Spoločne by tak získali cez klub väčší vplyv pri rozhodovaní o dianí vo vodárňach.

Sila hlasu Michaloviec klesne o vyše polovicu

Člen správnej rady klubu Daniel J. Krátký v tejto súvislosti upozornil, že 21 najväčších akcionárov (necelé 3 percentá zo 771 akcionárov) disponuje vo vodárňach dovedna vyše 50 percentami akcií.

Predstavitelia klubu zároveň tvrdia, že v ňom privítajú nielen obce, ale aj mestá.

Po vstupe doň by sa matematicky oslabila práve hlasovacia pozícia miest, ktoré patria k najväčším akcionárom VVS, ako sú Michalovce (3.), Bardejov (5.) či Trebišov (7.).

Napríklad Michalovciam s podielom 3,46 percenta akcií vo vodárňach by klesol vplyv v klube so 60 členmi (jeden hlas pre každého) na necelých 1,67 percenta. A čím bude členov viac, tým to bude ešte menej.

Členovia pritom plánujú postupovať tak, že ako sa väčšinou hlasov na klube dohodnú, tak bude jeho zástupca splnomocnený hlasovať na valnom zhromaždení VVS.

Časti odpovedí primátorov sa úplne zhodovali

Primátor Michaloviec Viliam Zahorčák (Smer) vysvetlil záujem mesta angažovať sa v klube vnímaním, že „pre stabilitu akejkoľvek akciovej spoločnosti je základom stabilné portfólio akcionárov, k čomu by mohlo napomôcť aj vytvorenie klubu akcionárov tak, ako je to bežné v zahraničí“.