Košický primátor s náčelníkom ocenili mestských policajtov

K uznaniu za prácu dostali najdlhšie slúžiaci policajti aj finančný bonus.

8. jan 2020 o 11:17 Kristián Sabo

KOŠICE. Pred budovou košického magistrátu v stredu predpoludním vyhrávala hasičská dychovka.

Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) spolu s novovymenovaným náčelníkom Mestskej polície Košice Slavomírom Pavelčákom, ktorý sa funkcie ujal začiatkom roka, ocenili 35 mestských policajtov.

Nepretržité služby v každej mestskej časti

„Ocenili sme 35 policajtov, ktorí v mestskej polícii pôsobia viac ako 25 rokov. Až 28 príslušníkov v službe od roku 1993, teda od vzniku mestskej polície v Košiciach. Forma ocenenia predstavovala ďakovný list primátora, ktorý udelil každému z týchto príslušníkov odmenu vo výške 100 eur,“ povedal nám Pavelčák.

Doplnil, že mestská polícia by mala zabezpečiť 24-hodinový výkon služby v každej mestskej časti, posilniť ju a zriadiť okrskový systém.

Zameria sa na preventívno-bezpečnostné akcie, nedovolenú konzumáciu alkoholu.

V súčasnosti má mestská polícia v Košiciach 238 policajtov v priamom výkone služby.

„Momentálne je ďalších štrnásť adeptov na túto prácu sústredených v školiacom stredisku. Zabezpečujeme pre nich odborná prípravu. Ideálny počet by bol 300 príslušníkov mestskej polície, čo momentálne nenapĺňame. V rámci rozpočtu máme finančné prostriedky na súčasný početný stav policajtov, plus na plánované navýšenie dvadsiatich nových príslušníkov, ktorých chceme do výkonu služby prijať od 1. apríla,“ vraví Pavelčák.

Pomer mužov a žien v zbore mestských policajtov je na úrovni jednej tretiny žien k dvom tretinám mužov.

Polaček: Prijmeme 40 nových policajtov

Primátor Polaček povedal, že navýšenie počtu policajtov je jednou z priorít, samozrejme je úzko spätá s rozpočtom mesta.

„Mestská polícia pomáha obyvateľom tohto mesta. Preto je potrebné ukázať, že mestská polícia je kvalitná a oceniť najlepších. V tomto roku zvýšime počet príslušníkov o 40 ľudí. Máme nové environmentálne hliadky, polícia chodí v mestskej hromadnej doprave na problémových linkách. Verím, že ľudia budú mestskej polícii dôverovať čoraz viac,“ povedal primátor.