Policajti pomohli zachrániť v osade jedenásť šteniatok

Košický útulok Malá farma pre nich hľadá budúcich majiteľov.

8. jan 2020 o 14:10 Róbert Bejda

Policajti so šteniatkami.(Zdroj: FB/Malá farma Košice)

KOŠICE. Máte záujem o šteniatko, prípadne môžete aspoň pomôcť mu či jeho súrodencom prežiť v týchto mrazivých dňoch?

O pomoc na sociálnej sieti prosí košický útulok pre psov Malá farma pri košickom letisku.

Ako informuje na svojom facebooku, v stredu dopoludnia aj za pomoci dvoch košických policajtov navštívili osadu pri malej stanici.

Mali totiž hlásenie, že sa tam nachádza 11 čerstvo vrhnutých šteniatok a ich osud je v tomto počasí neistý.

„Aj tentoraz sme sa presvedčili, že tí, ktorí nás majú chrániť a pomáhať nám, opäť nesklamali. Dvaja mladí ľudia s veľkým srdiečkom, ktorým osud týchto maličkých stvorení nebol ľahostajný. Ľudia, ktorí by mali ísť príkladom v živote druhým. Bez ich pomoci by sa už títo anjelikovia rána nedožili. Mrznúce malé guľôčky by nemali šancu prežiť ďalšiu noc," napísali zamestnanci útulku na adresu dvoch policajtov.

Prosia o pomoc

Záchranou šteniatok sa však práca pre útulok nekončí.

Na sociálnej sieti zverejnili výzvu, aby sa prihlásili ľudia, ktorí by si niektorého zo psíkov neznámej rasy vzali buď do dočasnej opatery alebo natrvalo, prípadne by mohli pomôcť inak. Teplými prikrývkami či potravou.

Pomohla by aj finančná pomoc na úhradu veterinárnych nákladov.

„Zatiaľ sú všetky šteniatka u nás, ale máme prísľub, že od budúceho týždňa by malo ísť päť do dočasnej opatery. Tak uvidíme," povedal nám pracovníčka útulku Dana Arvaiová.

Dodala, že šteniatka pravdepodobne pochádzajú z dvoch až troch vrhov.