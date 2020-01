Investor z Maďarska tu vidí väčší potenciál, tvrdí prezident FC Košice

Za zrodom spolupráce stojí šéf košických hokejistov.

9. jan 2020 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Hoci jesenná časť druhej futbalovej ligy skončila ešte v novembri, zásadná informácia z dielne FC Košice prišla krátko pred Vianocami.

Klub vtedy oznámil, že 37-percentný podiel v ňom preberá spoločnosť Arago group.

Investor so sídlom v Budapešti, ale v oblasti športu mimoriadne aktívny predovšetkým v Miškovci.

Po skončení sviatkov sa o slovo znova hlásia futbalové povinnosti, košické áčko odštartovalo v utorok popoludní zimnú prípravu.

To bol zároveň pádny dôvod na rozhovor s prezidentom FC Košice Dušanom Trnkom.

Ako sa zrodila spolupráca s investorom z Maďarska?

„Ide o silnú finančnú skupinu Arago, zanietencov do športu. V Miškovci prevádzkujú šestnásť športových odvetví, vrátane hokeja, basketbalu, stolného tenisu, hádzanej a, samozrejme, futbalu. Ich štruktúra je trochu komplikovaná, ale predpokladám, že v najbližšej dobe prídu oboznámiť verejnosť so svojimi dlhodobejšími stratégiami. Majú eminentný záujem rozvíjať futbal v našom meste. Stretli sme sa na základe odporúčania ľudí z hokeja, konkrétne prezidenta HC Košice Júliusa Langa. Už na prvých stretnutiach bolo vidno, že to myslia vážne a ich záujem je seriózny. Mal som z toho veľmi dobrý pocit. Na spoluprácu, ktorá bude obohatením pre obe strany, sa veľmi tešíme. Maďarské kluby, či už DVTK Miškovec alebo MAC Budapešť, ukázali po vstupe do hokejovej Tipsport ligy, že sú oživením súťaže. Veríme, že aj v slovenskom futbale môže byť takáto účasť prínosom.“

Ako bude prebiehať vzájomná spolupráca a čo všetko zahŕňa?

„V tejto chvíli sú súčasťou akcionárskych štruktúr, to znamená, že majú člena predstavenstva, predsedu dozornej rady a právo veta pri odvolávaní športového riaditeľa. Z tohto pohľadu majú priamy vplyv na väčšinu procesov. Na druhej strane, na prijatie rozhodnutí potrebujú súhlasnú väčšinu nás väčšinových akcionárov. Spolupráca spočíva v pravidelnom financovaní klubu. V hlave mám myšlienku, že synergiou by sme mohli niektoré veci v DVTK i u nás zlepšiť, hráči, ktorí nehrávajú tam by mohli hrávať tu a naopak. K tomuto ešte nedošlo, ale diskusie budú v najbližšej dobe prebiehať.“

Financie nového investora nie sú určené len na chod druholigového áčka, ale aj pre mládež. Je tak?