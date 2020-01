Máme rok slovenských divadiel. Oslavovať bude aj východné Slovensko

Do hľadiska chcú dostať aj menej častých návštevníkov.

12. jan 2020 o 0:00 Svjatoslav Dohovič

KOŠICE, PREŠOV. Divadelníci budú oslavovať. Rok 2020 bol totiž vyhlásený ako Rok slovenského divadla.

Pripomíname si v ňom 100. výročie vzniku slovenského profesionálneho divadla (založenie Slovenského národného divadla v Bratislave) a 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na území Slovenska (august 1830 v Liptovskom Mikuláši). A v neposlednom rade aj 75. výročie vzniku Štátneho divadla Košice.

Divadelný ústav Bratislava spolu s Národným osvetovým centrom a Slovenským národným divadlom v Bratislave s podporou Ministerstva kultúry SR spúšťa v novom roku celoročný celoslovenský projekt „Nájdi si svoje divadlo“, ktorý prinesie so sebou rôzne divadelné inscenácie, výstavy a iné podujatia.

„Rok slovenského divadla 2020 vnímame ako naštartovanie intenzívnejších spoluprác nielen medzi divadlami, ale aj medzi slovenskými kultúrnymi inštitúciami. Zároveň veríme, že vznikajúce produkcie a podujatia budú lákadlom nielen pre pravidelných, ale aj pre menej častých návštevníkov divadiel,“ hovorí riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.

August 1830, marec 1920, júl 1945

Pre divadlo na Slovensku je významným dátumom 22. august 1830, keď bola v Liptovskom Mikuláši po prvýkrát odohraná veselohra Jána Chalupku Kocúrkovo.

V marci 1920 otvorilo svoje brány aj Slovenské národné divadlo. Tento významný medzník odštartoval rozvoj profesionálneho divadla.

Pre Košice je významným dátumom 3. júl 1945, keď je datovaná zriaďovacia listina Štátneho divadla Košice.

Rok 2020 je aj rokom stých výročí od narodenia viacerých významných osobností slovenského divadla, ako sú napríklad Peter Karvaš (dramatik a teoretik), Ladislav Vychodil (scénograf), Viliam Záborský (herec a jeden zo zakladateľov slovenského recitačného umenia), Ctibor Filčík (herec) či Eva Jaczová (zakladateľská osobnosť slovenskej baletnej pedagogiky).

Celoslovenský projekt Rok slovenského divadla 2020 má aj svojich ambasádorov. Jeho tvárami sa stali herečka Emília Vášáryová, zakladateľ Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka, operná speváčka Jolana Fogašová, herečka Gabriela Mihalčínová Marcinková a prví sólisti Viedenského štátneho baletu Nina Poláková a Roman Lazík.

K výročiam inscenácia Borodáč alebo tri sestry

Pre slovenské profesionálne divadlo bol jednou z najvýznamnejších osobností Janko Borodáč.

Rodák z Prešova stál pri zrode Slovenského národného divadla v Bratislave a v roku 1945 aj pri zrode Štátneho divadla Košice.

Práve jemu bude na začiatku apríla venovaná činoherná premiéra v Štátnom divadle Košice.

„K stému výročiu slovenského profesionálneho divadla prinášame originálny projekt Borodáč alebo tri sestry, ktorý pripravujú traja slovenskí autori z troch rôznych generácií – Karol Horák, Michal Ditte a Michal Baláž. Bude venovaný Jankovi Borodáčovi, ktorý je úzko spätý nielen so vznikom Slovenského národného divadla, ale aj so vznikom Štátneho divadla Košice, ktorého bol v povojnových rokoch po roku 1945 zakladateľom. Borodáč bol nielen riaditeľom divadla a režisérom, ale aj zaujímavou osobnosťou so spletitým osudom. Inscenáciu bude režírovať Júlia Rázusová, jedna z najúspešnejších slovenských divadelných režisérok posledných rokov,“ priblížil pripravovanú inscenáciu riaditeľ košickej činohry Milan Antol.