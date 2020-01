Košice mali prvú Kunsthalle. Môžu o ňu prísť

Primátor si tu predstavuje plaváreň, viceprimátor ju chce pre kultúru.

10. jan 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Stará plaváreň v centre mesta je považovaná za jednu z architektonicky najkrajších budov vybudovaných na začiatku 60. rokov.

Fungovala však len do konca 70. rokov. Po zrušení Mlynského potoka došlo totiž k poklesu spodnej hladiny vody a k statickým poruchám.

Odvtedy budova chátrala. Zmenil to titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013, vďaka ktorému ju za takmer 8 miliónov eur zmenili na halu umenia.

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve však padol aj návrh, aby opäť slúžila ako plaváreň.

„Krytá plaváreň postupne odchádza, no Kunsthalle je stále podľa územného plánu kúpalisko a padlo päťročné moratórium, treba tam dať kúpalisko,“ povedal mestský a krajský poslanec Ladislav Rovinský (nezávislý).

Polaček: Vŕta mi to v hlave

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) zorganizoval v Kunsthalle v závere roka svoj ročný odpočet vo funkcii. Hovorí, že počas prípravy premýšľal nad touto alternatívou.

„Áno, ako tu som, tak pozerám, veď tú vodu sme tu videli niekoľkokrát. Netuším, ako tu je nastavené technické zariadenie, či by sa táto hala dala využívať ako plaváreň, či by nenastali nejaké problémy ako plesne alebo technické problémy. Vŕta mi to celý deň v hlave, lebo sme tu a celý deň rozprávam o plavárni a mojom odpočte a všetko to súvisí. Tá debata tu rezonuje, či to vieme a či to má zmysel a či sa to aj dá. Lebo jedna vec je napustiť bazén vodou a druhá vec je urobiť z toho plaváreň.“

Podľa primátora musí mesto zohľadniť niekoľko vplyvov.

„Jedna vec je, že chceme, aby kultúra fungovala, chceme, aby každé miesto bolo využívané na maximum. Na druhej strane dnes nie je kde plávať, sú to dva svety, ktoré treba nejakým spôsobom vyvážiť a povedať, čo ďalej.“

Polaček tvrdí, že po odmietnutí predaja krytej plavárne začne hľadať riešenie, aby mesto postavilo malú plaváreň na zelenej lúke.