Športový rok 2020. Ako ho vidia rodáci z východu

Tréneri a športovci komentujú vrcholy domácej a svetovej scény.

10. jan 2020 o 0:00 as

KOŠICE. Rok 2020 sa vo svete športu ponesie v znamení mnohých úžasných vrcholov.

Tým najväčším budú nesporne olympijské hry v Tokiu (24. júl – 9. august).

Pozornosť fanúšikov budú ale priťahovať aj majstrovstvá Európy v atletike (26. – 30. august) či futbale (12. jún – 12. júl).

Slovenskí priaznivci sa už tešia aj na hokejový svetový šampionát (8. – 24. máj), cyklistické vrcholy s Petrom Saganom, súťaže v zimných športoch s účasťou Petry Vlhovej či Paulíny Fialkovej alebo na výkony našich tenistiek a tenistov.

V ankete so slovenskými trénermi a športovcami, rodákmi z východu, sme boli zvedaví na ich prognózy športového roka 2020.

Odpovedali nám na týchto sedem otázok:

1. Aké sú vaše osobné športové plány a ciele na rok 2020?

2. Ktoré z tohtoročných veľkých športových podujatí vás bude najviac lákať ako športového diváka-fanúšika?

3. Na predchádzajúcej olympiáde v Brazílii získali slovenskí športovci štyri medaily. Koľko cenných kovov sa im podarí nazbierať v Tokiu?

4. Peter Sagan, Petra Vlhová alebo Paulína Fialková – výkony ktorého z týchto športovcov najviac sledujete?

5. Futbalisti Slovenska sa v prvom kole baráže o postup na záverečný turnaj majstrovstiev Európy 2020 stretnú doma s Írskom a v prípade postupu nastúpia v májovom finále play-off u lepšieho z dvojice Bosna a Hercegovina alebo Severné Írsko. Prebojujú sa naši futbalisti na európsky šampionát?

6. Podarí sa hokejistom Slovenska po šiestich neúspešných pokusoch konečne sa prebojovať do štvrťfinále majstrovstiev sveta? Na tohtoročnom turnaji vo Švajčiarsku narazíme v základnej skupine na Dánsko, Veľkú Britániu, Bielorusko, Švédsko, Česko, Nemecko a Kanadu, postupujú prvé štyri tímy.

7. Kto sa stane majstrom Slovenska v dvoch najpopulárnejších kolektívnych športoch – vo futbale a hokeji?

Milan Jančuška, hokejový tréner

1. Po ukončení pôsobenia v Nových Zámkoch momentálne oddychujem, uvidím, či ešte pred finišom tejto sezóny dostanem nejakú zaujímavú ponuku. Ak by sa tak nestalo, svet sa nezrúti, počkám si do začiatku letnej prípravy. Rád by som trénoval v stabilizovanom klube, s ktorým by som bojoval o čo najvyššie pozície, či už v domácej súťaži alebo v zahraničí.

2. Ako divák budem najväčšiu pozornosť venovať hokejovým svetovým šampionátom, seniorskému a ešte predtým v kategórii do 18 rokov, no a, samozrejme, olympiáde. Tam ma vždy lákajú televízne prenosy z atletiky, je to kráľovná športu, súboje špičkových atlétov sú skutočne nádherné. A možno viacerých prekvapím, ale rád si pozriem aj súťaže v golfe.

3. Obávam sa, že tých medailí bude tentoraz menej, ale ak by sa našim športovcom podarilo zopakovať bilanciu z Ria, tak by to bol veľký úspech. Svetová konkurencia je obrovská.

4. Predovšetkým Vlhová a Sagan sú športovci svetového formátu, ktorí vytŕčajú z radu, majú fantastickú výkonnosť a sú skvelými vzormi pre našu mládež. V zimnej sezóne pravidelne sledujem Vlhovej vystúpenia, v letnom období si pozriem aj cyklistické súťaže. So Saganom som mal možnosť aj osobne sa stretnúť počas môjho trénerského pôsobenia v Žiline, kde sme zorganizovali exhibičný hokejový zápas po jeho zisku titulu majstra sveta.

5. Baráž bude veľmi zaujímavá. Pevne verím, že sa nášmu tímu podarí postúpiť, budem mu držať prsty. Máme v mužstve veľa talentovaných chlapcov, účasť na majstrovstvách Európy by im v kariére pomohla. Futbal sledujem celkom rád, zo zahraničných líg si najradšej pozriem zápasy anglickej a talianskej ligy.

6. Naša skupina navonok vyzerá byť ľahšia a schodnejšia, bude však veľmi náročné postúpiť z nej. Nastal konečne čas dostať sa po rokoch do štvrťfinále, dúfam, že to našim hokejistom vyjde.

7. Z oboch titulov sa budú tešiť v Bratislave. Futbalový Slovan má veľký náskok a jasne najlepší káder. Hokejový Slovan sa už posilnil a predpokladám ešte, že pred play-off vystuží svoje mužstvo, ktoré vráti titul do hlavného mesta.