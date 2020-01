Američanke Gossovej v Košiciach chýbajú izraelské pláže

Od Žirkovej sa chce veľa naučiť.

12. jan 2020 o 7:30 Patrik Fotta

KOŠICE. Basketbalistky Young Angels Košice zdolali v 13. kole základnej časti extraligy na domácej palubovke Banskú Bystricu 65:51.

V košickom drese zažili premiéru Američanky Channon Flukerová a Bria Gossová.

Obe vynikli vo svojich silných stránkach. Flukerová si pripísala 14 doskokov a Gossová zaznamenala 13 bodov.

Trénerka Zuzana Žirková verí, že sa ich v najbližších dňoch podarí ešte viac zapracovať do systému.

Na budúci víkend totiž anjelky čakajú vo Vilniuse dva dôležité zápasy v Európskej ženskej basketbalovej lige (EWBL), ktoré rozhodnú o ich ďalšom účinkovaní v súťaži.

Očakáva, že legionárky budú prínosom

Košická trénerka neskrývala spokojnosť z príchodu dvoch amerických posíl, ktoré by mali pomôcť tímu najmä v EWBL.

„Myslím si, že pre nás budú prínosom, ale ešte potrebujeme spolu s nimi doladiť viacero vecí. Absolvovali s nami len dva tréningy. Budeme sa venovať najmä obrane, pretože nás čaká náročný víkend, keďže hráme o play-off. Máme týždeň na to, aby sme sa zohrali. Chceme sa pobiť o postup, rozhodne by sme to neradi zahodili,“ povedala Zuzana Žirková.

Z maródky by sa mala vrátiť Dominika Drobná, chýbať však určite bude dlhodobo zranená Denisa Blanárová.

„Dominika má natiahnutý bočný krížny väz, ale verím, že už v pondelok by mohla začať trénovať. Denisa má pred sebou ešte veľmi dlhú cestu, hoci jej návrat sa pomaly blíži,“ skonštatovala Žirková.

Začala svoju piatu sezónu v Európe

Prvú polovicu sezóny Bria Gossová vynechala pre zranenie.

Vo svojej premiére v košickom drese zaznamenala 13 bodov.