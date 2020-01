Expredseda MNV oslávil stovku. Mal rád kávičky, sekretárky, slaninu a štamperlík

Stále je beťár, aj si zatancoval.

13. jan 2020 o 0:00 Kristián Sabo

ĎURĎOŠÍK. V Zariadení sociálnych služieb (ZSS) v Ďurďošíku mali v piatok veľkú oslavu.

Ich najstarší klient a zároveň najstarší obyvateľ Bidoviec Ján Sikora oslávil v tento deň okrúhle sté narodeniny.

Okrem zamestnancov a priateľov zo zariadenia mu prišli zagratulovať aj pravnučka či starosta Bidoviec Pavol Azari.

Vyronil slzičku

Čiperný dôchodca si oslavu náležite užíval.

Pospevoval si pri obľúbených piesňach, ktoré mu zanôtili folkloristky z Bidoviec či žiačky tamojšej základnej školy.

Kamarát mu dokonca zložil básničku.

Janíčko, ako mu všetci v ZSS hovoria, vyronil aj slzičku.

„Ďakujem všetkým. Je mi tu veľmi dobre,“ prihovoril sa prítomným.

Najviac ho zaujímalo, čo má zabalené v darčekových košoch.

Keď zistil, že sú v nich káva, pálenka či údeniny, srdce mu pookrialo.

Dokonca si aj zatancoval a dožadoval sa i mladších partneriek.

Už mu to síce nekrepčí ako zamlada, vraví však, že si vždy rád zašpásoval.

Bol politikom aj inseminátorom

Život prežil v Bidovciach a pred niekoľkými rokmi, po smrti manželky, išiel bývať do ZSS v Ďurďošíku.

Tam si ho veľmi obľúbili.

Napriek svojmu veku totiž stále srší vtipom i beťárskym pohľadom.

„Od roku 1956 do roku 1973 bol predsedom Miestneho národného výboru v Bidovciach. Ja si ho pamätám, hoci mám len polovičný vek ako on. Vždy to bol vážený človek v obci. Inteligentný s dostatočným rešpektom. Ľudia k nemu mali vždy úctu,“ spomína si na pána Sikoru súčasný starosta Bidoviec Pavol Azari.