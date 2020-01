Bezúch vnímal pokriky košických fanúšikov. Nič im nezazlievam, vraví

Zatiaľ nevie, či sa do Košíc z hosťovania vráti.

13. jan 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice zdolali na domácom ľade Trenčín 3:2, keď víťazný gól strelil Jakub Suja sedem minút pred koncom tretej tretiny.

V drese oceliarov sa ešte strelecky presadili Rapáč a Haščák, ktorý si upevnil pozíciu najlepšieho kanoniera ligy.

Zverenci trénera Petra Draisaitla bodovali už v 16. zápase po sebe a naďalej vedú tabuľku Tipsport ligy o jeden bod pred Banskou Bystricou.

Pre Juraja Bezúcha bol duel na ľade Steel Arény špecifický, keďže sezónu začal v košickom drese, no v jej priebehu si vyžiadal hosťovanie v Trenčíne.

Aktuálne sa zdá, že sa už nechystá vrátiť do metropoly východu.

V utorok cestujú košickí hokejisti do hlavného mesta, kde sa v šlágri kola stretnú so Slovanom Bratislava.

Rapáč by si prial lepšiu atmosféru

Druhý gól Košičanov vsietil Branislav Rapáč, pre ktorého to bol 11. presný zásah v sezóne.

„Moja hra nie je postavená na góloch, ale skôr na inej práci. Keď sa mi ale podarí skórovať, som rád. Mal som tam ešte jednu dobrú šancu, ale z bekhendu mi to príliš nesadlo a trafil som brvno. Jednoznačne najsilnejší bekhend v lige má náš Filip Vrábeľ, od neho sa to učím na tréningoch. Musím ho ale lepšie sledovať, aby som to od neho viac odkukal,“ povedal Rapáč.

Na najbližší duel proti Slovanu sa rodák zo Spišskej Novej Vsi nijako špeciálne neteší.

„Ja som Slovan v lige v minulosti nezažil, až teraz po ich návrate z KHL. Pre mňa je to zápas ako každý iný. Samozrejme chceme tam vyhrať a domov si priviezť tri body,“ uviedol Rapáč, podľa ktorého atmosféra na štadióne v Bratislave, ale ani v Košiciach nie je taká dobrá ako na menších zimákoch.

„Z môjho pohľadu nie je rozhodujúci počet divákov. V lige sú štadióny, kde chodí 2500 divákov a je tam neskutočná atmosféra a inde príde 8 alebo 9-tisíc divákov a na zápase je ako v divadle. Všetkým sa hrá pred zaplnenými tribúnami lepšie. Týmto by som chcel aj apelovať na našich divákov. Momentálne sme prví v lige a 16 zápasov po sebe sme bodovali. Určite by nám pomohla búrlivejšia atmosféra na tribúnach k ešte lepším výkonom.“

Draisaitl pochválil tretiu formáciu

Víťazný gól oceliarov zaznamenal útočník Jakub Suja, ktorý presnou strelou spomedzi kruhov rozhodol o tom, že tri body ostali doma.

„Som rád, že mi to tam padlo. Chcem pochváliť spoluhráčov, ktorí odviedli vynikajúcu prácu, najmä Paťo Koch mi dal skvelú prihrávku na stred. Podarilo sa mi to trafiť presne, tak ako som chcel. Verím, že budem pomáhať mužstvu víťaznými gólmi aj naďalej,“ skonštatoval Suja, ktorý vraj už nemusí prispievať do klubovej kasy.

„Už som v Košiciach dosť dlho, takže nemusím nič prispievať, iba sledujem, či prispievajú ostatní tak, ako majú,“ pousmial sa Suja.

Tretiu formáciu so Sujom, Rapáčom a Bortňákom chválil po zápase tréner Draisaitl.

„Už tretí alebo štvrtý zápas po sebe sú našou najlepšou formáciou. Nie náhodou to boli práve oni, ktorí opäť rozhodli o našom víťazstve. Zaslúžia si odo mňa špeciálnu pochvalu,“ povedal košický tréner a k zápasu dodal: „Aktuálne sme schopní hrať famózny hokej v určitých fázach zápasu, ale vyskytujú sa aj také, ktoré nie sú vydarené. Potrebujeme hrať stabilnejšie počas celých šesťdesiatich minút.“

Bezúch: Uvidíme, ako to celé dopadne

Zaujímavá situácia nastala okolo hosťovania Juraja Bezúcha v Trenčíne, ktorý sa už dávnejšie vyjadril, že do Košíc sa už vrátiť nechce. Do konca januára sa musí definitívne o jeho osude rozhodnúť.

„Priznám sa, že nemám úplne detailné informácie o tom, v akom štádiu sú rokovania medzi oboma klubmi. Neviem teda povedať, či sa vráti alebo nie,“ uviedol Draisaitl.

Na Bezúcha košickí fanúšikovia počas zápasu pokrikovali, čo si samotný hráč viac uvedomil až počas druhej tretiny.

„Proti Košiciam nič nemám. Klub, hráčov aj trénerov rešpektujem a prajem im veľa šťastia. Momentálne som stále na hosťovaní do konca januára, uvidíme, ako to celé dopadne, ešte sa toho môže veľa zmeniť. Samozrejme som vnímal reakciu fanúšikov, ale nič im nezazlievam. Niečo podobné má v Trenčíne môj dobrý kamarát Juraj Majdan. Mňa osobne to motivovalo,“ povedal Bezúch.