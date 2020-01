Autodopravcovia uvoľnili blokované úseky. Štrajk pocítil aj U. S. Steel

Protestovali v Šebastovciach, blokovali aj hraničný priechod Milhosť.

13. jan 2020 o 10:12 (aktualizované 13. jan 2020 o 14:16) Daniela Marcinová, Jaroslav Vrábeľ, Michal Lendel, Judita Čermáková, Klaudia Jurkovičová, TASR, SITA

Správu budeme aktualizovať.

KOŠICE. Štrajk autodopravcov, združených v Únii autodopravcov Slovenska (UNAS), ktorý podporila aj Iniciatíva poľnohospodárov, pokračoval aj v pondelok.

Autodopravcovia naďalej žiadajú zníženie cestnej dane o 50 percent a pozastavenie výberu mýta do určenia jeho nového správcu.

V Košiciach v mestskej časti Šebastovce bol ráno zablokovaný jeden jazdný pruh.

Dopravu na mieste riadili policajti.

Autodopravcovia boli ráno aj na hraničnom priechode Milhosť v okrese Košice-okolie. Zablokovali vjazd na Slovensko pre nákladnú dopravu po rýchlostnej aj starej ceste.

"Osobné vozidlá a autobusová doprava budú púšťané. Priechod pre vozidlá záchrannej služby, hasičského zboru a polície je zabezpečený prioritne," ubezpečili autodopravcovia na facebooku.

O tom, ako situácia vyzerala okolo pol dvanástej, informovala polícia na svojom facebookovom profile.

Na hraničnom priechode Milhosť boli kamióny a poľnohospodárska technika odstavené v pravom jazdnom pruhu. Okrem kamiónov smerujúcich z Maďarska na Slovensko bola doprava plynulá, R4 bola plne prejazdná.

V Šebastovciach boli kamióny odstavené na krajnici a dopravu tam striedavo púšťala polícia.

Blokovali len nákladnú dopravu

Podľa zástupcu Únie autodopravcov Slovenska Pavla Takáča, ktorého sme zastihli na hraničnom priechode Milhosť, čakali protestujúci ešte okolo obeda na inštrukcie od kolegov z Bratislavy.

„Čakáme, čo sa podarí vyrokovať. Sme stále v pohotovosti,“ uviedol Takáč.

Doplnil, že autodopravcovia nechcú v žiadnom prípade obmedzovať pri jazde z a ani do Maďarska osobnú dopravu, ani autobusy.

„Ide nám o kamiónovú dopravu, ktorá prechádza východným Slovenskom. Už minulý týždeň sme si počas protestu všimli, akí dopravcovia jazdia po slovenských cestách v najväčšej miere. Boli to hlavne Poliaci, ktorým nevieme konkurovať. Podobne je to u dopravcov zo všetkých okolitých krajín. Ceny mýtneho i dane z motorových vozidiel sú u nás nastavené privysoko,“ povedal.

Podľa Takáča chcú slovenskí „kamionisti“ dosiahnuť práve to, aby sa stali konkurencieschopní zahraničným prepravcom.

„Každý kilometer prepravovaného tovaru zaplatí zo svojej peňaženky bežný človek. Ľudia si uvedomujú a chápu, že v tomto prípade nebojujeme iba za seba, ale aj za nich. Zatiaľ som sa nestretol s nejakou zásadne negatívnou reakciou od motoristov, ktorí okolo nás prechádzali,“ doplnil.

Takáč spomenul, že sa zúčastnil aj protestov pri zavádzaní mýtneho systému pred 10 rokmi.

„Už vtedy sme upozorňovali, že to prinesie veľké problémy, no vypočutí sme neboli,“ pripomenul.

Zástupca UNAS spomenul aj podporu kolegov zo združenia ČESMAD Slovakia.

„Bolo spomínané, že chcú byť nápomocní, no ako má prebieha ich podpora, nevieme. Tu na hraničnom priechode Milhosť stoja autá z UNAS a stroje poľnohospodárov, ktorí nás podporili od začiatku,“ dodal.

Uvoľnili blokované úseky, štrajk pokračuje

Autodopravcovia napokon krátko popoludní uvoľnili všetky blokované úseky ciest vrátane hraničných priechodov.

V reakcii na výzvu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) to uviedol zástupca Únie autodopravcov Slovenska Stanislav Skala.

Premiér totiž deklaroval, že do hodiny od sprejazdnenia hraničných priechodov a všetkých úsekov ciest je vláda pripravená rokovať s predstaviteľmi autodopravcov.

Teraz čakajú na pozvanie od premiéra na stretnutie.

Skala upozornil, že priechody síce uvoľnili, štrajk však pokračuje a stále zostávajú na miestach, kde boli.

"V tejto chvíli čakáme pozvanie od pána premiéra a príslušných ministrov, aby sme si mohli navrhované požiadavky prebrať za rokovacím stolom tak, ako sa to patrí," poznamenal v pondelok popoludní prezident Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia Pavol Jančovič.

Prímestská autobusová doprava nebola obmedzená

Prímestská autobusová doprava v Košickom kraji v pondelok nebola obmedzená štrajkom autodopravcov. Informovala o tom hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja Anna Terezková.

„Všetky spoje premávajú podľa cestovných poriadkov. V prípade zmien bude Košický samosprávny kraj verejnosť informovať,“ dodala.



Počas minulotýždňového piatkového štrajku dopravcov bola obmedzená prímestská doprava na linkách Košice – Seňa. Obmedzenia sa týkali najmä obcí Seňa, Kechnec, Milhosť, Tornyosnémeti a Hidasnéneti.

V Prešovskom kraji neboli v pondelok žiadne obmedzenia.

Problém pocítil aj U. S. Steel Košice

Blokády ciest či hraničných priechodov, ktoré boli súčasťou štrajkovej pohotovosti autodopravcov Slovenska, podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR mohli ovplyvniť mnohé firmy.

Tie už ohlásili prvé problémy s dodaním tovaru.

"Pokiaľ nebudeme schopní expedovať výrobu a nebodaj by sme boli nútení prerušiť výrobu v niektorých podnikoch, tak potom tie dôsledky budú naozaj veľmi vážne na ekonomiku a na celé hospodárstvo," informoval v pondelok viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka.

Štrajk pocítili aj v košickom U. S. Steele.

"Mali sme za to, že dopravcovia, ktorí zabezpečujú diaľkovú medzinárodnú dopravu, súhlasili s ukončením štrajku. V túto chvíľu podľa našich informácií pokračujú v štrajku regionálni prepravcovia, ktorí tak držia v šachu aj medzinárodnú prepravu. Keďže už aj obce uzatvárajú obchádzkové trasy, spôsobuje nám to logistický problém v čase, keď veľmi ťažko musíme bojovať o každého zákazníka," uviedol ešte dopoludnia hovorca firmy Ján Bača.

"Naši zákazníci od nás očakávajú dodávky just in time, čo znamená presne podľa objednávky. Narušenie tohto procesu môže u nich spôsobiť zastavenie výroby, čo by znamenalo rádovo iné škody, než len niekoľkohodinové omeškanie kamióna. V tom prípade by sme žiadali náhradu vzniknutej škody od organizátorov štrajku," dodal.

Pellegrini o štrajku Do hodiny od sprejazdnenia hraničných priechodov a všetkých úsekov ciest je vláda pripravená rokovať s predstaviteľmi autodopravcov. Vyhlásil to v pondelok po stretnutí s príslušnými ministrami a prezidentom Policajného zboru SR Milanom Lučanským premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Zdôraznil, že sú oblasti, o ktorých sa dá rokovať, avšak na vec sa treba pozrieť komplexne. Podotkol však, že nedovolí, aby si niekto bral za rukojemníkov občanov Slovenska. Požiadavku Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) na vypnutie mýtneho systému a pozastavenie výberu mýta pokladá za absolútne scestnú a neprijateľnú. "Nikdy nedopustím, aby sme ohrozili dopravu na slovenských cestách, ktoré sú už teraz preplnené, a nikdy nedopustím, aby sa takýmto spôsobom stalo Slovensko eldorádom pre všetkých zahraničných kamionistov, ktorí budú chcieť obísť všetky krajiny, kde cesty spoplatnené sú, a všetky kamióny smerujúce z východu na západ, zo severu na juh, budú prechádzať len cez Slovenskú republiku, cez slovenské mestá, cez slovenské dediny," vyhlásil. Ide teda podľa jeho slov o požiadavku, ktorá je neprijateľná a o ktorej vláda nemieni diskutovať. Za možné označil rokovanie o iných požiadavkách autodopravcov, napríklad o zľavách z mýtnych sadzieb či o zrušení zdaňovania vreckového pri pracovných cestách vodičov. Mnohé veci podľa neho nie sú natoľko urgentné, aby boli prijaté v nasledujúcich dňoch. Daň z motorových vozidiel sa totiž podľa jeho slov platí rok dozadu. Predseda vlády zároveň konštatoval, že majitelia kamiónov sa vystavujú riziku, že hrubo porušujú zákony SR. Podľa neho štrajk nespĺňa zákonné požiadavky. Upozornil, že blokovaním slovenských ciest autodopravcovia hazardujú s ekonomickými záujmami SR, bezpečnosťou cestnej dopravy aj so zdravím občanov. Štrajkujúci podľa neho škodia kolegom, ktorí si chcú plniť svoje kontrakty. Pellegrini poznamenal, že štrajk je organizovaný skupinou ľudí niekoľko týždňov pred voľbami s vedomím, že v takomto krátkom čase nie je možné prijať zásadné zmeny. "Tento štrajk vôbec nepovažujem za náhodu," myslí si. Pellegrini pripomenul, že štát má presnú evidenciu každého vozidla, ktoré blokuje dopravu na Slovensku a poskytne ju zamestnávateľom, aby mali možnosť žalovať o náhradu škody tých, ktorí ju spôsobili. Predpokladá, že autodopravcovia, ak im ide o výsledok, budú chcieť rokovať.