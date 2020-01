Župan nemá jasnú podporu poslancov. Radia mu viac spolupráce i nasadenia

Kritizujú aj prestrelky s kontrolórom.

14. jan 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Poslancov Košického samosprávneho kraja (KSK) sme sa pýtali, kde vidia pozitíva pôsobenia župana Rastislava Trnku (nezávislý), kde vedenie župy zlyháva a čo trápi obyvateľov kraja.

Oslovili sme poslancov z rôznych politických klubov i volebných obvodov, prinášame názory tých, ktorí Korzáru odpovedali.

Ihnát: Mal by byť viac súčinný

Miloš Ihnát (nezávislý) kvituje súvislé opravy ciest v celom kraji, rekordne rýchlo schválený krajský rozpočet i kroky smerujúce k akvaparku v Čižaticiach.

„V niektorých stredných školách boli problémy a tie sa podľa môjho názoru akosi pružne neriešili. V súčasnosti problémy končia v súdnych konaniach. Mám za to, že zriaďovateľ strednej školy pri problémoch do deja mimo pracovno-právnych vzťahov vchádzať môže a pri riešení problémov by mal byť viac súčinný,“ vymenúva nedostatky.

V jeho obvode chce riešiť Lom Hradová, ktorý spôsobuje prašnosť a ohrozuje okolité prostredie.

Ihnát hovorí aj o nedostatku cyklotrás a nutnosti zlepšiť stav nehnuteľností v majetku kraja i verejnú dopravu, spomína aj možnosť realizácie električkovej trate na Sídlisko Ťahanovce.

Potocký: Neprechádzajú mu vlastné návrhy

Milan Potocký (OĽaNO) chváli Program obnovy krajiny, ktorý je pilotným na Slovensku. Teší sa aj vyššej podpore športu a mládeže cez projekty ako Krajská futbalová liga a Krajská hokejová akadémia.

„Oceňujem, že župan nesedí len na úrade, ale od samého začiatku často vyráža aj do regiónov, do jednotlivých okresov a obcí v kraji."

Negatívne vníma spory medzi úradom a hlavným kontrolórom, ktoré sa preniesli na rokovania komisií, ale aj na pôdu krajského zastupiteľstva.