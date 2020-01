Náčelník košickej mestskej polície chce špeciálnu zásahovú jednotku

Výstupy zo stoviek kamier zatiaľ sleduje jeden človek.

19. jan 2020 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Košická mestská polícia (MsP) nemala niekoľko rokov náčelníka. Od januára 2020 sa ním stal Slavomír Pavelčák.

Muž, ktorý už v minulosti v štruktúrach mestskej polície pôsobil sa vrátil na známe miesto.

Jeho prioritou je, aby ľudia videli policajtov v uliciach. Porozprávali sme sa aj o jeho vízii fungovania mestských policajtov.

„Vo funkcii náčelníka som len od začiatku roka, v štruktúre MsP som však posledný rok. Mestskú políciu som našiel v dobrom stave, fungovala, plnila si úlohy. Samozrejme, ja mám trochu iné predstavy o jej činnosti. Chcel by som, aby sa polícia viac priblížila občanom. Minulý rok sme zmenili organizačnú štruktúru, odbory sa zrušili, vznikli referáty. Odbor výkonu služby sme zrušili a zredukovali počet administratívnych pracovníkov.“

To bolo vlani, verejnosť však zaujíma, čo sa bude diať v najbližších mesiacoch, či mestská polícia radikálne zmení svoje pôsobenie na území mesta.

- Tento rok sa chystáme hlavne posilniť priamy výkon služby. To znamená, aby policajti boli bližšie k občanom, tí mali pocit a vedeli, že reálne policajti slúžia a dokážu im pomôcť. V prípade potreby musia problémy riešiť včas, nekompromisne, ale bez prehnanej tvrdosti. Bude ich vidieť. Nechcem, aby si ľudia mysleli, že sedia len v autách. Viem, že momentálne je taký stav a ľudia to tak vnímajú. Úplne to neodstránime. Problém je v tom, že ak máme na sídlisku jednu či dve hliadky, tak vzhľadom na počet oznamov je problematické, aby sa pešia hliadka presunula z jedného miesta na druhé, bez toho, aby došlo k časovému omeškaniu. Je dôležité, aby hliadka bola na mieste načas a čo najrýchlejšie dokázala zasiahnuť. Nie vždy má pešia hliadka potrebný efekt.

Pripravujete po vašom nástupe personálne zmeny?