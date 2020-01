Vodiči autobusov hromžia na krkolomné otáčanie sa na Zelenej stráni

Sťažujú sa, že ničia pneumatiky, cúvajú dole kopcom a zavadzajú im autá.

15. jan 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Vodiči Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) majú problém pri otáčaní sa s autobusmi na linke č. 35 v lokalite Zelená stráň. Boria sa s tým od začiatku roka, keď bola ako novinka zavedená v MHD.

DPMK ju zriadil ako reakciu na výhrady ľudí z Furče, že pešo sa odtiaľ nedá dostať k obchodnému centru Lidl na druhej strane cesty pre neexistujúce chodníky a priechody pre chodcov cez frekventovanú Herliansku ulicu.

Vodič: Výjazd na cestu je priúzky

„Každý deň tam je veľký problém. Vodiči autobusov musia prechádzať cez parkovisko, kde je pritom inštalovaná dopravná značka Prejazd zakázaný. Inak by sa na Zelenej stráni nemali kde otočiť. Aj tak to robia na niekoľkokrát, lebo výjazd z parkoviska na cestu je priúzky a zavadzajú im aj parkujúce autá. Cúva sa pri tom s cestujúcimi dole kopcom. Vodiči ničia pneumatiky na obrubníkoch, lebo inak by to nedokázali ani vytočiť,“ posťažoval sa Korzáru jeden z nahnevaných vodičov, ktorého meno a priezvisko máme v redakcii, ale neželal si ho medializovať.

Dodal, že kompetentní v DPMK o tom vedia, ale nič sa s tým nerobí. Upozornil, že tam už došlo minimálne k jednej škodovej udalosti na autobuse.

V utorok sme sa tam boli pozrieť. Autobus sa naozaj nevytočil na jeden šup.