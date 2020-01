Bosniak Birdahič v Košiciach končí. Antl: Nenaplnil očakávania

Derby s Prešovom presunuli o týždeň skôr.

15. jan 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hádzanári Košice Crows sa po reprezentačnej prestávke opäť začínajú sústrediť na extraligové povinnosti.

Prvý tréning v utorok večer absolvovali už bez bosniackeho legionára Derviša Birdahiča, s ktorým košický klub rozviazal zmluvu.

Dôvodom boli nenaplnené očakávania, ktoré do jediného zahraničného hráča v tíme vedenie a tréneri vkladali.

Najbližší súťažný zápas čaká Košičanov skôr ako bolo pôvodne plánované. Derby s Tatranom Prešov museli kvôli povinnostiam úradujúceho majstra v európskych súťažiach presunúť na 25. januára.

Čas na prípravu pred očakávaným šlágrom sa zverencom trénera Rada Antla podstatne skrátil.

Neúspech v kvalifikácii nevníma ako hanbu

Lodivod Košičanov, ktorý je zároveň asistentom pri slovenskej reprezentácii sa v pondelok vrátil z Luxemburska, kde národný tím neuspel v I. fáze kvalifikácie na MS 2021.

„S odstupom času mám na to realistickejší pohľad ako bezprostredne po poslednom zápase s Litvou, kedy to bolo najmä po psychickej stránke veľmi ťažké. Bolo mi veľmi ľúto chlapcov, ktorí tvrdo pracovali aj medzi sviatkami. Je to obrovská škoda, že sa nám nepodarilo postúpiť, ale pre nás to bol veľmi kvalitný turnaj, kde sme odohrali náročné zápasy,“ povedal Antl a dodal: