Zhorenisko v Košiciach vypratávajú miestni. Zazlievajú mestu, že nepomohlo

Zomreli tri deti, rodinu prichýlili príbuzní.

16. jan 2020 o 0:00 Judita Čermáková, Monika Almášiová

Keby prišli hasiči o pár minút neskôr, začali by horieť aj ďalšie obydlia.(Zdroj: Korzár/ Judita Čermáková)

KOŠICE. „Už to ani netlie, už je po všetkom, ešte v utorok to zahasili. Teraz je už dobre, len to musíme upratať,“ hovoria traja chlapi, ktorých sme našli v stredu ráno na zhorenisku na Jarmočnej ulici s lopatami a hrabľami v rukách.

Do fúrikov nakladali zvyšky provizórnych obydlí, ktoré v utorok dopoludnia zhoreli.

V zhorenisku našli hasiči aj telá troch malých detí, ktoré pred plameňmi nemali šancu ujsť. Ich mama bola v tom čase u susedy.

Na pohreby rodina peniaze nemá

Súvisiaci článok Pri požiari v Košiciach zahynuli tri deti. Podozrivý je v nemocnici Čítajte

Na oplotenom pozemku na Jarmočnej je postavených niekoľko chatrčí.

Všetky sú zbité z drevených dosiek a pozakrývané plechmi.

„Aj toto všetko bolo drevené, strašne rýchlo to zhorelo. Dokopy to boli štyri domy a už oheň išiel aj na ďalšie, ale hasiči rýchlo hasili,“ ukazuje Rastislav Horváth na skupinu budov na konci pozemku.

Keby sa oheň rozšíril aj na tie, počet obetí by ešte narástol.

„Päť rodín tu žije a veľa detí. Tie, čo prežili, sú všetko školáci. Sedem ich bolo dokopy. Ich mama je v šoku,“ dodávajú chlapi, ktorí prišli pomôcť.